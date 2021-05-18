Катя Осадчая продолжает посещать светские мероприятия. Она побывала на церемонии вручения премии Viva! Awards 2021, где продемонстрировала вариант элегантного весеннего образа.

Смотрите также Беременная Катя Осадчая ошеломила изысканным образом в черном платье: фото

Изысканный look Кати Осадчей

Знаменитость предстала перед камерами в черных классических брюках и светлом пиджаке, верх которого украшен красивыми декоративными камнями. Такой look Катя соединила с черными туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Также публику впечатлила задекорированная роскошными камнями черная шляпа, которая гармонично сочеталась с нарядом Осадчей и дополнила ее аутфит. Также среди аксессуаров видим на ведущей роскошное колье и серьги.

Волосы Катя забрала назад, а на лице сделала макияж с черными стрелками и коричневыми тенями на веках и нюдовой помадой на губах.

Для просмотра всех фото листайте вправо: