Вагітна втретє ведуча Катя Осадча не збавляє оберти соціальної активності. Ледь не щодня вона з'являється в кадрі, спілкуючися з представниками українського шоу-бізнесу, та знаходить час для прогулянок Києвом.
До теми Вагітна Катя Осадча показала миловидне фото з чоловіком: вишуканий образ зірки
Образ Каті Осадчої
На новому фото ведуча постала в обтислій сукні довжини міді в пастельних кольорах. Асиметричне вбрання в рубчик ефектно підкреслило округлий животик вагітної зірки. Повсякденний образ Катя Осадча довершила стильним джинсовим піджаком з білою вставкою та білосніжними кросівками.
Волосся вона зібрала в елегантну зачіску – низький пучок. Хоч в буденному житті знаменитість майже не фарбується, на цьому кадрі вона позувала з ніжним макіяжем з акцентом на очі та блискучою помадою. Схоже, прогулянку столицею Осадча влаштувала після телевізійних зйомок, адже вона прихильниця натуральної краси.
Катя Осадча у смугастій сукні / Фото з інстаграму ведучої
Попередні образи вагітної Каті Осадчої:
- На церемонії вручення премії Viva! Awards 2021 ведуча з'явилася у вишуканому образі – елегантному піджаку, класичних штанах і капелюсі з камінням.
- Для презентації колекції одягу, розробленій спільно з Андре Таном, Катя Осадча обрала жіночний образ total white.
- На урочистому врученні музичної премії YUNA-2021 зірка постала в широкій чорній сукні, підкоривши публіку.