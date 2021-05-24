Вагітна втретє ведуча Катя Осадча не збавляє оберти соціальної активності. Ледь не щодня вона з'являється в кадрі, спілкуючися з представниками українського шоу-бізнесу, та знаходить час для прогулянок Києвом.

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Образ Каті Осадчої

На новому фото ведуча постала в обтислій сукні довжини міді в пастельних кольорах. Асиметричне вбрання в рубчик ефектно підкреслило округлий животик вагітної зірки. Повсякденний образ Катя Осадча довершила стильним джинсовим піджаком з білою вставкою та білосніжними кросівками.

Волосся вона зібрала в елегантну зачіску – низький пучок. Хоч в буденному житті знаменитість майже не фарбується, на цьому кадрі вона позувала з ніжним макіяжем з акцентом на очі та блискучою помадою. Схоже, прогулянку столицею Осадча влаштувала після телевізійних зйомок, адже вона прихильниця натуральної краси.

Катя Осадча у смугастій сукні / Фото з інстаграму ведучої

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