Катя Осадчая вернулась из отпуска, где показывала разнообразные повседневные летние образы, а теперь щеголяет роскошными платьями на светских событиях.

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12 мая в Киеве отгремела долгожданная церемония вручения премии YUNA-2021, которую несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса. В зале собрались артисты и другие знаменитости, среди которых была и Екатерина Осадчая.

Изысканный look Кати Осадчей

Ведущая позировала на красной дорожке в черном коротком платье с удлиненным задом. Наряд имел объемные рукава, что добавляло изысканности. Плечи платья были украшены серебристой вышивкой. Такой look Катя соединила с черными туфлями-лодочками на каблуке.

Осадчая похвасталась длинными стройными ножками и идеальным золотистым загаром. Ни для кого не секрет, что телеведущая обожает головные уборы и всегда в кадре предстает с ними. Для YUNA-2021 она выбрала черную кожаную шляпку от львовского дизайнера Ruslan Baginskiy. Также среди аксессуаров на звезде видим лаконичные серьги.

Визажисты довершили образ Екатерины нежным макияжем в коричневых оттенках и элегантной прической – собрала волосы в хвост сзади и забрала набок.

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