Телеведущая Катя Осадчая, которая беременна третьим ребенком, показала новые фото на личной странице. Она обнародовала трогательные кадры с мужем Юрием Горбуновым. Пара сфотографировалась во время очередных съемок.

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Фото Кати Осадчей с Юрием Горбуновым

Беременная Катя Осадчая все еще не уходит в декрет, а продолжает работать. Фото с Юрием Горбуновым звезда сделала перед светским мероприятием. Супруги позировали в нежных объятиях и искренне улыбались на камеру. Шоумен выбрал для съемки элегантный черный смокинг и бабочку.

Телеведущая предстала перед камерой в безупречном образе. Она примерила длинное платье с откровенным верхом-декольте винного цвета и пышной многослойной персиковым юбкой, что скрывала округлившийся животик.

Катя Осадчая собрала волосы в аккуратный пучок сзади и дополнила прическу необычным аксессуаром. Роскошный образ дополняли и массивные серебряные серьги. На лице звезда сделала красивый макияж. Она накрасила веки черными тенями в стиле smokey eyes и слегка подчеркнула губы нежно-розовой помадой.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма звезды



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма звезды

Реакция сети

Большинство поклонников очаровал новый изысканный образ Кати Осадчей. Серия фотографий супругов набрала 30 тысяч лайков и множество комментариев с комплиментами:

"Катя – очаровательная, Юрий – класс";

"Шикарные";

"Хорошая пара";

"Прекрасные! Вы прекрасно выглядите вместе";

"Ты просто вау".

Однако отметим, что многие подписчики не были довольны нарядом телеведущей: