Вже понад тиждень глядачі реаліті-шоу "Холостяк" обговорюють вагітність дівчини Макса Михайлюка. Модель Даша Хлистун зізналась, що зараз не відмовляє собі в їжі, тому погладшала вже на 15 кілограмів.

Після оголошення про майбутнє поповнення Максим Михайлюк з обраницею Дашею Хлистун втекли за кордон на сонячний курорт. На відпочинку дівчина задовольняє цікавість фоловерів і з кожним днем розкриває все більше подробиць про стосунки з героєм "Холостяка" і свою вагітність.

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На скільки кілограмів погладшала вагітна дівчина Макса Михайлюка

Наразі Даша Хлистун не розсекречує, на якому місяці вагітності перебуває. Однак дівчина зізналась, що вже встигла набрати аж 15 зайвих кілограмів.

Річ у тому, що раніше модель суворо контролювала свій раціон і відмовлялася від борошняних виробів і солодкого, проте тепер дозволяє собі все. Так, в інстаграм-сторіс обраниця Макса Михайлюка зізналась, що зараз важить 67,4 кілограма. Це найбільша вага дівчини.

"З улюбленого зараз – їсти і спати. Як з'ясувалось, це було у багатьох. Мабуть, організм дійсно вимагає таку підзарядку. Я до вагітності взагалі не їла борошняне і стільки солодкого. Зараз за булочку з шоколадом готова руку відкусити. Тому і надбавка у вазі вже плюс 15", – поділилась Даша Хлистун.

Що відомо про вагітність Даші Хлистун: