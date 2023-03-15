Минкульт подготовил изменения в порядок выезда артистов за границу: кого будут выпускать из Украины

Недавно разгорелся скандал о выезде артистов за границу во время войны. Теперь Министерство культуры и информационной политики подготовило изменения в порядок выезда артистов, художников и журналистов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, сообщает 24 Канал.

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Кого будут выпускать из Украины Ткаченко отметил, что деятели культуры, желающие выехать за границу, должны предоставить:

подтверждение, что в их организациях проводят военный учет;

контракты, где сказано, зачем они едут;

отчеты по итогам поездки;

И даже с этими документами выезд могут разрешить всего на 60 дней.

Почему возник скандал с выездом артистов за границу