В разговоре со Славой Деминым Арсен Мирзоян рассказал о последних днях жизни Нины Матвиенко. Болезнь обострилась в последний месяц.

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"Было тяжело ее видеть. Сначала Нина Митрофановна просила, чтобы мы не появлялись – мужчины, только девушки. Потому что не хотела, чтобы ее такой видели, а потом уже хочешь – не хочешь, приезжали все, кто мог, кто был свободен. Все равно надо было ездить – привозить лекарства, просто поговорить… Единственное, было странно, что Нина Митрофановна ни на что не жаловалась, а потом ей что-то резко стало плохо… Мы не понимали, что это может быть… Никто не понимал, что это так серьезно", – заметил артист.

Арсен Мирзоян поделился, что у Тони есть последние слова Нины Митрофановны. Он подтвердил, что певица скончалась от онкологии. Но добавил, что больше об этом может рассказать только его жена.

Она никогда не хотела, чтобы ее слабой считали, она считала себя здоровым человеком, у нее никогда ничего не болело. И мы всегда когда ей говорили, что нужно ходить по врачам, сдавать анализы, она отвечала: "Я хорошо себя чувствую",

– рассказал Арсен Мирзоян.

Певец добавил, что Нина Матвиенко вела здоровый образ жизни и часто соблюдала диеты. Во время последних встреч она спрашивала Арсена, когда это закончится: "Хотел ее сфотографировать, но не успел. Она просто спрашивала, когда это закончится. Просто хотела, чтобы это как-то все закончилось".

Интервью с Арсеном Мирзояном: смотрите видео онлайн

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