Михаил Ясинский признался, что после начала полномасштабного вторжения дважды общался с артистом по телефону. Он также выразил свое мнение о Виннике, который на днях впервые озвучил имя жены.

Это интересно Сергей Притула окончил УКУ: какую специальность получил волонтер

Михаил Ясинский заговорил об Олеге Виннике

По словам продюсера, певцу сложно понять все, что сейчас происходит в Украине. Все потому, что после 24 февраля исполнитель живет не в том же контексте, что и большинство украинцев.

Винник — человек, совершенно не понимающий, что происходит. Не в теме. Он не понимает, где он, что он. И вообще весь мир, который вокруг него, он его не чувствует,

– объяснил Михаил.

Продюсер добавил: "Мы общались дважды после начала войны. Один телефонный звонок был очень серьезного человека, который чувствовал момент. Были планы. Летом уже было ощущение, что он не понимает, что происходит. Это происходит с людьми, которые за границей, они не чувствуют Украину вообще".

Подкаст "Слава-Ясинскому": смотреть видео онлайн

Что украинские звезды думают о молчании Винника

Юрий Горбунов рассказал, что поведение Винника его не разочаровало, но удивило.

рассказал, что поведение Винника его не разочаровало, но удивило. Для лидера группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина исчезновение Олега Винника было "странным".

исчезновение Олега Винника было "странным". Лидер Kozak System Игорь Леньо назвал Олега Винника "молчаливым бараном", а МамаРика - "зашкваром года".