Анна Тринчер снова увеличила губы: она показала фото до и после процедуры

Украинская певица и блоггер Анна Тринчер снова увеличила себе губы. Певица показала результат процедуры и обнародовала фото своих губ до и после.

Тринчер показала, как косметологиня делала ей инъекцию по увеличению губ. Напомним, что в прошлом году звезда увеличила грудь и на днях показала шрам, оставшийся после операции.

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Интересно, что сейчас Анна лишь немного увеличила губы, потому что косметолог якобы запрещает делать еще больше. "Она мне не позволяет делать больше. Это терпимо", – отметила Анна.



Анна Тринчер увеличила губы / Фото с ее инстаграм-сторис

Добавим, что Анна не в первый раз увеличивает губы. Раньше она уже делала это. А сейчас просто обновляет, потому что через полгода губы уменьшились из-за того, что раствор рассасывается.

Тринчер даже показал результат, опубликовав снимки до и после процедуры.

Фото губ Анны до увеличения и после / Фото с ее инстаграм-сторис

Ранее певица также набила три новых татуировки, для которых выбрала достаточно пикантные места на теле. Но вместо комплиментов Тринчер нарвалась на критику. Что о папе сказали ее поклонники – узнайте в статье.

Напомним, что на днях Анна Тринчер также попала в конфликт. Певица Слава Каминская подвергла критике ее песню, после чего она якобы просила у юной певицы пропиарить новый трек. Анна Тринчер обиделась на это, Слава уже прокомментировала конфликт.