Для новых тату артистка выбрала достаточно пикантные места на теле. Анна также сделала минималистическую парную татуировку в виде сердца, однако почему-то на фото обозначила не жениха Александра Волошина, а друга Олега Машуковского.

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Новые тату Анны Тринчер

Теперь на теле знаменитости есть 9 татуировок. Во время крайнего визита к мастеру артистка набила 3 новых татуировки – между грудью, на бедре и на внутренней стороне руки.