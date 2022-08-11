Для новых тату артистка выбрала достаточно пикантные места на теле. Анна также сделала минималистическую парную татуировку в виде сердца, однако почему-то на фото обозначила не жениха Александра Волошина, а друга Олега Машуковского.
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Новые тату Анны Тринчер
Теперь на теле знаменитости есть 9 татуировок. Во время крайнего визита к мастеру артистка набила 3 новых татуировки – между грудью, на бедре и на внутренней стороне руки.
Уже 9 татуировок. Кажется, это уже зависимость,
– написала Тринчер под фото.
Новые татуировки Анны Тринчер / Фото с инстаграмма певицы
Хотя изображения были лаконичны, однако места их расположения понравилось не всем поклонникам Анны. Мнения по поводу новых тату разделились.
- "Вроде бы дети разрисовали, пока спала. Я считаю, если делать подобные мелкие тату, то не больше 1 – 2 и это должно быть что-то особенное, а не просто сердечки и звездочки без смысла".
- "Вау! И я таки захотела!"
- "Все прекрасны!"
- "Ты просто невероятно хороша! Замечательные тату!"
- "Ого, а не много татуировок?"
- "Первая почему-то издалека ассоциируется со средним пальцем или тортом со свечой".
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