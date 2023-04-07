В интервью Славе Демину артистка ответила, что ей не платила пиарщица Тринчер, поэтому я не хочу об этом говорить. Ранее мы рассказывали, что известно о конфликт между этими двумя певицами.

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По ее словам, прошло уже полгода, и Тринчер только сейчас об этом начала говорить. "Но почему обо мне начали говорить сейчас – я не понимаю", – сказала она. Кроме того, Каминская начала винить Анну.

Я слышала что Тринчер украла у какой-нибудь девочки песню, сплагиатила. Я слушала эту песню, там три строчки имеют одинаковую мелодию. А теперь она хочет этот хейт опрокинуть на меня? Нет-нет, не надо так,

– заявила Слава.

Она отметила, что не хочет тратить свое время на Аню Тринчер. "Я же говорю, они мне не платили за рекламу", – сказала певица.

Каминская заявила, что Тринчер – неблагодарная. "Тогда же был хайп (через комментарий на песню). Я спросила, может ли она так же поступить. Ну там у девочки, наверное, с юмором плохо", – ответила она.

Но сейчас она может хорошее дело делает, потому что у меня выходит песня "Слава Богу" и она начала что-то говорить. Так что, спасибо тебе, Аня, я что-то не так поняла наверняка. Извини, – отметила Каминская.

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К слову, раньше на хейт со стороны Славы Каминской отвечал певец Позитив. Он думает, что артистка "имеет на него зуб", потому что в сентябре 2022 года у них в один день вышли песни с одинаковыми названиями - "Домой". Насчет примитивности трека артист говорил, что он таким и задумывался.