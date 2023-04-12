Трінчер показала, як косметологиня робила їй ін'єкцію зі збільшення губ. Нагадаємо, що минулого року зірка збільшила груди і днями показала шрам, який залишився після операції.

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Цікаво, що зараз Анна лише трохи збільшила губи, бо косметологиня нібито забороняє робити ще більші. "Вона мені не дозволяє робити більше. Це терпимо", – зазначила Анна.



Анна Трінчер збільшила губи / Фото з її інстаграм-сторіс

Додамо, що Анна не вперше збільшує губи. Раніше вона вже робила це. А зараз просто оновлює, бо за півроку губи зменшилися через те, що розчин розсмоктується.

Трінчер навіть показала результат, опублікувавши знімки до та після процедури.

Фото губ Анни до збільшення та після / Фото з її інстаграм-сторіс

Раніше співачка також набила три нові татуювання, для яких обрала досить пікантні місця на тілі. Але замість компліментів Трінчер нарвалася на критику. Що про тату сказали її шанувальники – дізнайтеся у статті.

Нагадаємо, що днями Анна Трінчер також потрапила у конфлікт. Співачка Слава Камінська розкритикувала її пісню, після цього вона нібито просила в юної співачки пропіарити новий трек. Анна Трінчер образилася на це, Слава вже прокоментувала конфлікт.