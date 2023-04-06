Анна Тринчер обиделась, что своим заявлением Слава Каминская обесценила работу всей команды, ведь за каждым музыкальным произведением, даже за песней "Який ти козак", "стоит огромный труд многих людей".

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Анна Тринчер о скандале со Славой Каминской

Мы со Славой пересекались не раз. У нас были очень классные отношения. Не то, чтобы мы были подругами, но мы были классными коллегами друг другу. Эта штука меня задела, потому что я не ожидала от нее такого,

– призналась Анна Тринчер.

Блогерша считает, что Каминская просто не умеет сдерживать эмоций, ведь даже на своем концерте в Украине ляпнула ее имя, но "кто-то сзади остановил" Славу: "Она заикнулась и не договорила, но я это услышала. К тому же мне это сбросили подписчики в директе".

Однако потом Слава Каминская решила замять конфликт – как ни в чем не бывало попросила Тринчер пропиарить ее новую песню.

"Она бросала мне после этого свою просьбу распространить ее песню. Для меня это было очень странно. Она так сказала: "Это была шутка. Давай все забудем. Вот моя новая песня. Поддержи меня". Я не смогла найти ответ на этот вопрос и как-то описать свои эмоции, поэтому ничего не ответила. Забыла, закрыла этот момент", – высказалась Анна Тринчер.

Артистка добавила: "Это было не чуть-чуть, а них*ра себе странно", ведь ожидала, что Слава хотя бы попросит прощения.