Не будем жить вместе, – Анна Тринчер рассказала о трудностях в отношениях с мужем

В сентябре прошлого года украинская певица Анна Тринчер вышла замуж за скандального блоггера Александра Волошина. Звездная пара уже продолжительное время жила вместе. Но исполнительница сообщила, что они решили на время разъехаться.

Выяснилось, что такое решение влюбленные приняли на семейной сессии у психолога. Они обратились к специалисту, потому что переживают кризис в отношениях.

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Анна Тринчер рассказала о проблемах в отношениях

Супруги решили пожить отдельно две недели. Кроме этого, пара должна соблюдать определенные правила. Однако их артистка пока не раскрывает.

Мы с Сашей не будем жить вместе. Это решение было принято на семейной сессии. Поверьте, оно совсем нелегкое,

– отметила артистка.

"Это не шутки, не кликбейт, не хайп. Мы разъезжаемся на две недели, поскольку столкнулись с кризисом в отношениях. Это тот период, когда вместе 2,5 года, исчезает эта пелена, и вы не пытаетесь быть друг для друга идеальными", – добавила Анна.



Анна Тринчер разъезжается с мужем / Скриншот с инстаграмм-сторис

Что известно об отношениях Анны Тринчер и Александра Волошина: главное