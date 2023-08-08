Не будем жить вместе, – Анна Тринчер рассказала о трудностях в отношениях с мужем
Источник:Анна Тринчер
В сентябре прошлого года украинская певица Анна Тринчер вышла замуж за скандального блоггера Александра Волошина. Звездная пара уже продолжительное время жила вместе. Но исполнительница сообщила, что они решили на время разъехаться.
Выяснилось, что такое решение влюбленные приняли на семейной сессии у психолога. Они обратились к специалисту, потому что переживают кризис в отношениях.
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Анна Тринчер рассказала о проблемах в отношениях
Супруги решили пожить отдельно две недели. Кроме этого, пара должна соблюдать определенные правила. Однако их артистка пока не раскрывает.
Мы с Сашей не будем жить вместе. Это решение было принято на семейной сессии. Поверьте, оно совсем нелегкое,
– отметила артистка.
"Это не шутки, не кликбейт, не хайп. Мы разъезжаемся на две недели, поскольку столкнулись с кризисом в отношениях. Это тот период, когда вместе 2,5 года, исчезает эта пелена, и вы не пытаетесь быть друг для друга идеальными", – добавила Анна.
Анна Тринчер разъезжается с мужем / Скриншот с инстаграмм-сторис
Что известно об отношениях Анны Тринчер и Александра Волошина: главное
- 22 октября 2021 блоггер и бизнесмен Александр Волошин сделал предложение любимой Анне Тринчер. Для этого он пригласил 40 байкеров и всех друзей. Парень вручил любимой обручальное кольцо от бренда Cartier, которое стоит 2500 долларов.
- Известно, что родные звезды не поддержали ее решение выйти замуж за блоггера. Следовательно, она поссорилась с мамой и бабушкой еще до грандиозного сюрприза.
- Во время войны отношения между Аней и Александром ухудшились. Пара чуть не разошлась. Однако со временем все наладилось. Тринчер даже рассказывала, что планирует повенчаться с любимым.
- Сейчас у Александра отличные отношения с родными Анны. Перед свадьбой невесты он лично пригласили бабушку певицы на праздник. Также Волошин приезжал к маме любимой, чтобы попросить у нее руку и сердце дочери.
- В июле этого года звездная пара переехала в новое жилье. Вместе они жили в роскошном двухэтажном доме с красивой территорией.