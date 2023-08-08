Як виявилось, виконавці стали запрошеними гостями на дні народженні Рафаеля Ромена, якому виповнилось 33 роки. Втім, чоловік робить неоднозначні заяви у своїх соціальних мережах щодо війни в Україні та своєї позиції.

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Quest Pistols виступили для росіян

Іменинник у своїх інстаграм-сторіс співав трек російського виконавця SHAMAN "Я русский". Попри це в його соціальних мережах є відео під пісню гурту KALUSH Stefania, де чоловік нібито показує, як готується до перемоги України. Окрім цього, на святі були й інші гості, які мають зв'язок з Росією. Зокрема, Роксана Геллер, яка тривалий час живе на Балі, проте часом їздить у Москву та публікує звідти фото. Також серед гостей був стоматолог, який у 2018 році фотографувався на Червоній площі в Москві. Втім, у нього також є фото з Одеси. Ба більше, у відмітках під публікацією Рафаеля є Артур Агаджанян. На своїй сторінці в інстаграмі він публікував сторіс зі свята. Проте також у нього є відео з Москви, які були опубліковані в 2021 році.

Реакція мережі

Користувачі соцмереж обурені, що українські артисти їздять на приваті свята, коли військові та цивільні не можуть собі цього дозволити:

"Час заборонити всім зіркам їздити на корпоративи. Інші чоловіки теж хотіли б поїхати, заробити грошей і повернутися. Багато сімей втратили годувальників і тільки зірки скиглять, що мало грошей і мало корпоративів. Закон має бути один для всіх";

"Браво, лицемірам";

"Мені так болить, що всякі Совлєпови, Остапчуки, Потапи, Монатіки, Горбунови катаються туди-сюди, кайфують, заробляють гроші. А хлопці, які на передовій, в національній гвардії, в рятувальних службах, не можуть навіть приїхати додому на 10 днів, бо величезні втрати на фронті. Хтось кайфу, а хтось вмирає за майбутнє України";

"Як можна розважати росіян, коли рідний брат перебуває в полоні у росіян?";

"Я в шоці від Quest Pistols. Якщо це справді вони на відео співають для росіян, в'їзд назад в Україну їм треба заборонити".

Тут слід зазначити, що в червні соліст гурту Антон Савлєпов повідомив, що його брат Сергій Строєв вже більше року вважається зниклим безвісти. Артист припускає, що він, як і тисячі інших цивільних, потрапив до російського полону.