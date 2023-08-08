Выяснилось, что такое решение влюбленные приняли на семейной сессии у психолога. Они обратились к специалисту, потому что переживают кризис в отношениях.

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Анна Тринчер рассказала о проблемах в отношениях

Супруги решили пожить отдельно две недели. Кроме этого, пара должна соблюдать определенные правила. Однако их артистка пока не раскрывает.

Мы с Сашей не будем жить вместе. Это решение было принято на семейной сессии. Поверьте, оно совсем нелегкое,

– отметила артистка.

"Это не шутки, не кликбейт, не хайп. Мы разъезжаемся на две недели, поскольку столкнулись с кризисом в отношениях. Это тот период, когда вместе 2,5 года, исчезает эта пелена, и вы не пытаетесь быть друг для друга идеальными", – добавила Анна.



Анна Тринчер разъезжается с мужем / Скриншот с инстаграмм-сторис

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