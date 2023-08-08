Выяснилось, что такое решение влюбленные приняли на семейной сессии у психолога. Они обратились к специалисту, потому что переживают кризис в отношениях.
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Анна Тринчер рассказала о проблемах в отношениях
Супруги решили пожить отдельно две недели. Кроме этого, пара должна соблюдать определенные правила. Однако их артистка пока не раскрывает.
Мы с Сашей не будем жить вместе. Это решение было принято на семейной сессии. Поверьте, оно совсем нелегкое,
– отметила артистка.
"Это не шутки, не кликбейт, не хайп. Мы разъезжаемся на две недели, поскольку столкнулись с кризисом в отношениях. Это тот период, когда вместе 2,5 года, исчезает эта пелена, и вы не пытаетесь быть друг для друга идеальными", – добавила Анна.
Анна Тринчер разъезжается с мужем / Скриншот с инстаграмм-сторис
Что известно об отношениях Анны Тринчер и Александра Волошина: главное
- 22 октября 2021 блоггер и бизнесмен Александр Волошин сделал предложение любимой Анне Тринчер. Для этого он пригласил 40 байкеров и всех друзей. Парень вручил любимой обручальное кольцо от бренда Cartier, которое стоит 2500 долларов.
- Известно, что родные звезды не поддержали ее решение выйти замуж за блоггера. Следовательно, она поссорилась с мамой и бабушкой еще до грандиозного сюрприза.
- Во время войны отношения между Аней и Александром ухудшились. Пара чуть не разошлась. Однако со временем все наладилось. Тринчер даже рассказывала, что планирует повенчаться с любимым.
- Сейчас у Александра отличные отношения с родными Анны. Перед свадьбой невесты он лично пригласили бабушку певицы на праздник. Также Волошин приезжал к маме любимой, чтобы попросить у нее руку и сердце дочери.
- В июле этого года звездная пара переехала в новое жилье. Вместе они жили в роскошном двухэтажном доме с красивой территорией.