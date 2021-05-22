Холостяк 11 сезон: биография победительницы Анны Богдан

Тысячи зрителей наконец узнали имя победительницы 11 сезона проекта "Холостяк". В грандиозном финале главный герой Михаил Заливако выбрал Анну Богдан. Биографию девушки читайте в материале Showbiz 24.

В финальном 12 выпуске 11 сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако выбирал сердцем. За более чем три месяца проекта он успел влюбиться в Анну Богдан. Какой была жизнь девушки до романтического реалити-шоу, как зарождалась и развивалась ее история любви с главным героем, узнавайте ниже.

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Биография Анны Богдан

Победительнице "Холостяка" Анне Богдан 29 лет. Свой день рождения она отпраздновала на проекте. По образованию она маркетолог, однако работает туристическим агентом. Девушка обожает экстремальный отдых – путешествия, альпинизм, прыжки с парашютом, сквош, сайкл, бокс, а на шоу освоила еще и тайский бокс. Ее увлечения разделяет и Михаил Заливако.

Анна очень амбициозна. Она мечтает о крепкой семье и троих детях, а вместе с тем стремится отправиться в Мексику на археологические раскопки, увидеть все старинные замки мира, побывать в Финляндии и многое другое.

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Многотысячной зрительской аудитории Анна запомнилась как экс-жена Андрея Богдана – бывшего Руководителя Офиса Президента. Через три месяца после знакомства влюбленные поженились на острове Бали, а уже через полтора года – развелись. Инициатором разрыва была Анна, ведь союз с Богданом превратился в постоянные разочарования, обиды и слезы.

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История Анны Богдан и Михаила Заливаки на проекте "Холостяк" была чувственной и эмоциональной. Она набрала обороты после экстремального индивидуального свидания во Львове.

Девушка всегда была откровенна с главным героям, поэтому нередко выражала свое возмущение и устраивала истерики. Победительница чуть не ушла из шоу после того, как бизнесмен на ее глазах страстно поцеловался с Джессикой. Однако такая импульсивность в отношениях нравилась Михаилу Заливаке.

Анна Богдан неоднократно заявляла, что после завершения "Холостяка" готова к серьезным отношениям. Она не против переехать из родного Киева в Харьков, где живет и развивает свой бизнес Михаил. Девушка мечтает о скромной свадьбе в замке на побережье моря и троих детях. Правда, полностью жертвовать собственными желаниями ради семьи она не хочет.

Похоже, острота в отношениях нравится "Холостяку" значительно больше, чем размеренная обыденность. Однако сложатся ли отношения Михаила Заливаки и Анны Богдан после завершения съемок, узнаем на следующей неделе.