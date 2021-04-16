Турагент Анна появилась в пост-шоу "Холостяка" "Как выйти замуж" и ответила на самые популярные упреки хейтеров. Все они касаются ее экс-супруга и бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Богдана.

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Публика неохотно верила в то, что возлюбленные действительно были женаты, ведь в сети нет ни одного совместного фото пары и информации о втором разводе юриста. Участница реалити в конце концов доказала правдивость своих слов и опровергла слухи, что была только любовницей.

Анна из "Холостяка" о браке с Андреем Богданом

Девушка впервые объявила, что познакомилась с Богданом в одном из заведений. Тогда он уже три года как был разведен с первой женой Ольгой, которая родила ему четырех дочерей. Анна сразу понравилась юристу, поэтому он покорял ее сердце романтическими сюрпризами – салютами, путешествиями, поездкой в ​​Нью-Йорк. Уже через три месяца после знакомства влюбленные поженились.

Известно, что свадьбу они сыграли на Бали. Андрей Богдан был первой любовью Анны. Однако уже через полтора года брака сказка закончилась, а она разочаровалась в мужчине. Он так ревновал жену, что Аня подала документы на развод. Их союз завершился в 2019 году. Так, по словам участницы "Холостяка", в Википедии указаны неправильные данные, ведь на месте Ольги должна быть она.

"Теперь можно развеять мифы о "кратковременном браке", что "была просто любовницей, а не женой", что "разбила семью", что "просто встречались, а она себе приписала замужество", – эмоционально написала Анна в инстаграме.

Надеюсь, что теперь у общественности будет меньше ко мне вопросов, претензий и презрения. В Википедии не всё указано,

– завершила Анна Богдан.

Напомним, на днях стало известно, что Анна не общается с экс-супругом Андреем Богданом после развода, поэтому не знает, как он реагирует на ее участие в "Холостяке".