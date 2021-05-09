Главный "Холостяк" страны отпустил Джессику, ведь она так и не смогла раскрыться до конца из-за бремени прошлого – предательства бывшего. По мнению Михаила, предыдущий негативный опыт не дает развиваться настоящему и будущему девушки. Проект она покинула достойно, а 70-тысячной аудитории подписчиков призналась, что прощаться было тяжело.

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Джессика о вылете из "Холостяка"

Экс-участница проекта считает, что слишком близко подпустила "Холостяка" к своему сердцу, ведь впервые за долгое время познакомила с родителями и подругами мужчину, который ей нравился. Однако она снова обожглась. Казалось, история Миши и Джессики складывалась очень романтично, но их сказка не получила счастливого конца.

Я снова обожглась, так близко подпустила Мишу к своему сердцу, что заставила себя снова поверить в чувства,

– поделилась девушка.

Добавим, красавица уважает решение Михаила Заливако. Она искренне желает ему настоящего счастья и уверена, что и сама будет счастлива.

"Искренне желая Мише счастья, я иду дальше с поднятой головой. И точно знаю, что его слова – правдивы: я буду счастливой, но не с ним", – завершила Джессика.