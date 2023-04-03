После срыва концертов в России: Ани Лорак показала, куда гайнула с бойфрендом-иностранцем
Источник:Ани Лорак
В конце марта Ани Лорак ввязалась в скандал. Россиянам показалось, что певица-предательница помогает ВСУ, и ее концерты отменили. Она выступила с циничным заявлением, но на всякий случай сбежала из Москвы в Дубае.
В Объединенные Арабские Эмираты Ани Лорак полетела не сама. Компанию предательнице составил "духовный учитель" и мастер по духовным практикам Исаак Виджраку. Пара остановилась в 5-звездочном отеле с видом на самое большое в мире смотровое колесо Ain Dubai.
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Ани Лорак гайнула из России в Дубае
Пока в России разбираются, что делать с Ани Лорак, которая то выпускала украиноязычные песни в венке, то называла войну "хаосом", сама она отдыхает на дорогом курорте. Гастролерша похвасталась роскошным номером, где перед зеркалом наносила макияж, и опубликовала пляжное фото с любимым.
Певица всячески пытается продемонстрировать, что за карьеру в стране-агрессоре ничуть не волнуется, но комментарии к посту почему-то закрыла. "Приятные воспоминания с Исааком Виджраку. Спасибо за гостеприимство", – подписала предательница.
Ани Лорак с бойфрендом в Дубае / Фото из инстаграма певицы-предательницы
Ани Лорак в Дубае / Скриншот с видео
Почему в России отменяют концерты Ани Лорак
- Почти две недели назад мэр Краснодара выступил против концерта Ани Лорак, который должен был состояться 27 апреля. Он объяснил это тем, что певица может передать деньги "в поддержку воюющих против их парней", то есть защитников Украины.
- Российская гастролерша быстро сообразила и выступила с циничным заявлением, что в 2014 году правительство поставило ультиматум и "подтолкнуло ее к переезду в Россию", а военную помощь она "никогда не оказывала". Кроме того, войну она назвала "конфликтом между Украиной и Россией".
- Жару в огонь подверг волонтер и общественный деятель Сергей Притула – пошутил, что Ани Лорак купила уже три пикапа, пять тепловизоров и десять дронов на ВСУ, и иронически добавил: "Надеюсь, об этом не узнают в ФСБ, не хотелось бы, чтобы у нашей соловушки из-за этого проблемы начались. Пусть и дальше выступает в России, а деньги нам переводит".