В России отменяют концерты Ани Лорак из-за того, что последовали слухи о ее "поддержке ВСУ". Певица и сама опровергла помощь украинской армии, но украинцы не обошли вниманием эти абсурдные заявления.

К слову "Это какой-то сюр": блоггер Алхим похвасталась, что слушает русскую музыку и спонсирует оккупантов

Притула потроллил Ани Лорак

Блогер Антон Ходза опубликовал шутливое сообщение, в котором описал "помощь" Ани Лорак для ВСУ и искренне ее "поблагодарил".

"Уже три пикапа на ее пожертвования закупили. Пять тепловизоров и десять дронов, с которых можно сбрасывать гранаты и ВОГи. Сейчас договорились о покупке дронов-камикадзе. Ждем от Ани денежного перевода криптовалютой. Добрые дела любят тишину, но она уже столько сделала". Для победы, что молчать дальше нет смысла. Надеюсь, об этом не узнают в ФСБ, не хотелось бы, чтобы у нашей соловушки из-за этого проблемы начались.

В комментариях к шуткам присоединился Сергей Притула. Он написал по-русски о "помощи" Таисии Повалий.

Пока вы с Каролиной только обещаете приобрести дрончики-камикадзе, Тая Повалий тихонько оплатила морской дрон, которым недавно е*нули по севастопольской бухте! И знаете что? Не бегала повсюду, не хвасталась. Хорошие дела делают молча! А Лорак только пиарится!

– потролил предательниц Притула.



Скриншот по фейсбуку

В комментариях по-разному отреагировали на сообщение. Некоторые восприняли сообщение за чистую монету, а кто-то присоединился к шуткам. Скорее всего, такие сообщения воспримут правдивыми и в России – так предательницам только прибавится проблем.

Так что с "поддержкой" Ани Лорак

После отсиживания за границей артистка решила подзаработать денег на концертах в России. Но в Краснодаре ее видеть не хотят – тамошний мэр заподозрил ее в помощи ВСУ.

Предательница так сильно пытается усидеть на двух стульях, что решила нарушить молчание. Она заявила, что никогда не оказывала военной помощи, очевидно, чтобы ей разрешили выступить в Краснодаре. В то же время Ани Лорак цинично заявила, что считает себя "украинской певицей", потому что вроде бы гордится своей культурой – правда, непонятно, как это проявляется.