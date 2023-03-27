Ани Лорак заговорила после отмены концертов

Об этом предательница-беглец написала в соцсети. Такие мысли у нее "появились" после того, как ее концерт отменили в Краснодаре из-за подозрений, что "она может перевести деньги в поддержку ВСУ".

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Сначала Лорак начала оправдываться, что она с начала "конфликта между Россией и Украиной" оказалась в центре сплетен. "Я пишу этот пост с намерением прояснить свою позицию", – отметила она.

Я понимаю, что мое желание продолжать выступать в России вызвало споры, некоторые люди критикуют меня за то, что я не занимаю позицию о конфликте между Украиной и Россией. Но мое решение не было продиктовано политикой или желанием занять чью-либо сторону,

– написала Лорак.

Она цинично подчеркнула, что является украинской певицей и якобы гордится своей культурой, хоть этого и не заметно. "Я делилась своим творчеством в Украине на протяжении долгих лет, в том числе представляла свою страну на "Евровидении", – вспомнила предательница.

Певицу якобы заставили переехать в Россию

Впоследствии, не называя имен, Ани Лорак заявила, что ее заставили переехать в Россию в 2014 году. По ее словам, она оказалась в очень неловкой ситуации и столкнулась с негативными последствиями в своей жизни.

Мне предоставили только два варианта: "Или ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, или ты не поешь в этой стране". Ультиматум правительства подтолкнул меня к переезду в Россию, где меня приняли и я и дальше росла как артистка,

– написала предательница.

При этом Ани Лорак цинично добавила, что Украина всегда находится в ее сердце.

Лорак никогда не помогала ВСУ

Артистка также призналась, что никогда не оказывала военную помощь Украине.

"Я тоже хочу сказать, что никогда не оказывала военную помощь (ВСУ – 24 Канал), что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем я и занималась всю жизнь", – издала предательница.

Украинская певица написала, что "дорожит российскими поклонниками", а о нападении Россию на Украину молчит, потому что считает себя музыкантом, а не политиком.

Как звезды и украинцы реагируют на пост Ани Лорак

В комментариях украинцы, среди которых многие известные звезды, выразили свое возмущение, они в шоке от циничных и постоянных оправданий предательницы Лорак.

В частности, в военная и снайперша Евгения Эмеральд призналась, что это вызывало у нее смех.

Читаю этот бред и смешно. У тебя нет поклонников – попустись, в Украине так точно. Я тебя тоже жалела, когда тебе изменял человек и ты страдала. Но теперь понимаю, что не жалко вообще. Тупо написала этот лизожопский текст, чтобы в России не отменяли твои концерты. "Конфликт"...,

– написала она.

Ведущая Рамина Эсхакзай заявила, чтобы Каролина (Ани Лорак – 24 Канал) перестала п**дети. "Выбрала Россию, живи с этим. Ты взрослая женщина. Приняла решение, признайся в этом и все. Раньше я верила в твои сказки, сожалела, но 24.02.2022 показала тебя во всей красе", - написала она.

Свой комментарий написала и супруга Виктора Павлика Екатерина Репьяхова. "Бредно читать ваши оправдания! Это ваш осознанный выбор служить убийцам! Кровь украинцев на ваших руках и на вашей совести так же!", – написала она.



Ани Лорак написала циничный пост / Скриншот

Украинцы также написали несколько комментариев, высказался свое возмущение: