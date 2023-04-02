Украинская певица Оля Полякова отреагировала на недавнее заявление предательницы Ани Лорак о том, что ее заставили выехать из страны после 2014 года. Артистка опубликовала видео, в котором в шутку призналась, что во всем – ее вина.

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Оля Полякова пошутила о заказчике Ани Лорак

Уже второй день подряд СМИ визжат от заявлений Ани Лорак, которая сказала, что ее в Украине заказали, не давали работать, ставили условия политические силы, все это был заказ. Но заказчика она назвать не может. Я хочу сегодня назвать этого заказчика. Этот заказчик – я,

– заявила Оля Полякова.

"Да, я хотела в своей стране быть лучшей, популярной. Этот трон хотела занимать я, хотела быть королевой и номером один".

Оля Полякова добавила, что ее "жертвой" стала не только Ани Лорак, но и Светлана Лобода (которой срывали концерты в 2017 году), Маша Ефросинина и все другие звезды, которые вроде бы становились на ее пути. Реализовывал все желания артистки ее муж: "платила я деньгами своего мужа, потому что за все платит он".

Хочу сказать всем артистам: старикам, молодым, если вам кажется, что на вас поступил заказ, если вас травят в СМИ или соцсетях, вам мешают плохие комментарии, знайте, наверное, вы посягнули на мой трон и что это была Оля Полякова,

– "добила" своих фанов знаменитость.

Оля Полякова заказала Ани Лорак: видео

В сети с юмором отреагировали на обращение Оли Поляковой. Очевидно, звезда решила потролить предательницу и посмеяться вместе с фанами 1 апреля – в этот день звезда и опубликовала видео. Над ее роликом смеются не только поклонники, которые просят "заказать" Путина, но и коллеги:

Даша Астафьева: "Получается, за меня тоже что-то заказала?";

Оля Цыбульская: "Я знала";

Алексей Дурнев: "Спасибо за то, что заказала, чтобы девушки мне сбрасывали нюдсы";

Даша Трегубова: "Я знала! Эту проклятую пиццу тоже ты мне регулярно заказываешь".

Добавим, не только Оля Полякова тролит Ани Лорак в сети На днях над артисткой посмеялся блогер Антон Ходза и Сергей Притула, которые в красках описали знаменитую "помощь" предательнице и ее коллеге Таи Повалий для украинской армии.