Приплела боевиков и "Правый сектор": Ани Лорак открыто высказалась о войне в Украине

Певица Ани Лорак опубликовала открытое письмо своей публике. Она озвучила свою позицию по поводу войны, сказав о любви к Украине. Однако по поводу российской агрессии звезда опять не сказала ничего.

Певица-предательница Ани Лорак, сумевшая написать два сообщения с "поддержкой" за семь месяцев войны, опубликовала открытое письмо. В нем она "от всей души" обратилась к публике.

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Ани Лорак опубликовала письмо о войне

Предательница и гастролерша заявила, что ее молчание использовалось против нее самой, поэтому теперь она считает это ошибкой. Также она призналась, что имя Ани Лорак использовалось "для разных политических и медийных манипуляций".

При этом моя гражданская позиция есть и остается неизменной: я люблю Украину, и любовь к родине впитала с самого детства. Я родилась в прекрасном буковинском крае и считаю, что патриотизм человека определяется не словами, а поступками,

– написала Ани Лорак.

Эти поступки для певицы – это прославление Украины на конкурсах и фестивалях. Ани Лорак в письме добавила уже знакомые слова об аполитичности.

"Моя миссия как артиста будет нести музыку, дарить людям радость. Я не политик, и никогда не испытывала амбиций на этот счет. Уверена, что нельзя смешивать эти два понятия: артист и политика. Но сегодня именно политики используют мое имя для своих грязных игр".

Почему певица также вспомнила день, когда ее брат погиб в Афганистане. Тогда она вроде бы между ненавистью, властью, деньгами и политическими играми избрала любовь. Звезда добавила, что не разделяет людей, а поет для всех, кто любит музыку.

"Никто не имеет права мне диктовать, как мне любить и поддерживать свою страну. Свою лепту в дело мира, согласия, поддержки украинских граждан я делаю не под треск телекамер, а так, как я считаю нужным и достойным. Я не прошу всех соглашаться со мной, но прошу уважать мое мнение. Потому что демократия – это уважение к другим. Это цивилизованный путь любого демократического государства, в котором главной ценностью считается человеческая жизнь, семья, мир и процветание", – добавила гастролерша, в чьей стране собственно россияне нарушают все возможные нравственные ценности. Но о них она ни словом не сказала.

В конце Ани Лорак вспомнила о боевиках и националистических украинских организациях, которые якобы вспоминают ее имя. "Ни "ДНР", ни "ЛНР", ни "Правый сектор", ни "Свобода" не имеют морального права касаться моего имени. Они не имеют никакого отношения ко мне!"

Я за мир! И прошу этого мира для всех нас! Я верю, что хороших людей гораздо больше, чем плохих. И добро рано или поздно побеждает зло!

– подытожила артистка.

Что Ани Лорак делала семь месяцев войны