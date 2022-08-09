Об этом сообщают российские СМИ. Они предполагают, что такое решение приняли из-за "критических высказываний в адрес спецоперации". Хотя Ани Лорак умалчивает войну в Украине и продолжает жить и работать в россии.
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В россии Лорак считают предательницей
Теперь она предательница не только в Украине, но и в россии. Концерт артистки, запланированный в Новосибирске на 25 ноября, отменили.
Пока непонятно, почему в россии Лорак называют предательницей, ведь она лишь в начале полномасштабного вторжения призвала прекратить "убийственную, разрушительную, бессмысленную" войну. Но и тогда не указала, кому адресовано это сообщение.
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Напомним, в начале марта Лорак готовилась к большому гастрольному туру по россии. Тогда были оглашены города, в которые артистка планировала приехать весной. Однако впоследствии она отменила запланированные концерты в стране-агрессорке. Зато объявила, что выступит в Германии и Чехии. В европейские города исполнительница все-таки приедет, но неизвестно, кто придет слушать ее и чем все закончится, ведь в Европе тоже не любят предателей.
Ани Лорак и россия
- После полномасштабного вторжения Ани Лорак исчезла из публичного пространства. Она удалила страницу в инстаграмме, не появлялась на телевидении.
- В конце июня в эфире российского телеканала показали развлекательную программу "Где логика?" из Ани Лорак. Выпуск программы был снят еще 20 февраля, однако вышел в эфир только спустя несколько месяцев.
- Через несколько дней Лорак засветилась на дне рождения сына Филиппа Киркорова. Там артистка отдыхала в компании поклонников путина, армия которого ежедневно забрасывает Украину ракетами. На празднике были: жена спикера путина дмитрия пескова – Татьяна Навка, Иосиф Пригожин и Григорий Лепс. Кроме Ани Лорак из предательниц Украины еще были Валерия и Анна Асти из дуэта Artik & Asti.