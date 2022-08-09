Об этом сообщают российские СМИ. Они предполагают, что такое решение приняли из-за "критических высказываний в адрес спецоперации". Хотя Ани Лорак умалчивает войну в Украине и продолжает жить и работать в россии.

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В россии Лорак считают предательницей

Теперь она предательница не только в Украине, но и в россии. Концерт артистки, запланированный в Новосибирске на 25 ноября, отменили.

Пока непонятно, почему в россии Лорак называют предательницей, ведь она лишь в начале полномасштабного вторжения призвала прекратить "убийственную, разрушительную, бессмысленную" войну. Но и тогда не указала, кому адресовано это сообщение.

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Напомним, в начале марта Лорак готовилась к большому гастрольному туру по россии. Тогда были оглашены города, в которые артистка планировала приехать весной. Однако впоследствии она отменила запланированные концерты в стране-агрессорке. Зато объявила, что выступит в Германии и Чехии. В европейские города исполнительница все-таки приедет, но неизвестно, кто придет слушать ее и чем все закончится, ведь в Европе тоже не любят предателей.