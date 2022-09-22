Украинский музыкант Олег Скрипка прокомментировал недавний инцидент с отмененным концертом группы "ВВ". Он также поделился, что думает о туре по Германии Ани Лорак.

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Олег Скрипка об отмене концертов

Я думаю, что мой концерт как раз для этого и запретили расчистить дорогу Ани Лорак. Я предполагаю, что, возможно, все это дело в одном сценарии – здесь "фашисты", а тут вот Ани Лорак,

– сказал артист.

По мнению Олега Скрипки, россияне пытаются продвигать нарратив о "хороших и плохих украинцах", где он – плохой, а Ани Лорак – наоборот.

"Для россиян есть хорошие украинцы и плохие украинцы. Вот как они нам навязывают "хороших и плохих россиян". Это не наш тезис. Нам на Россию все равно. Давайте бетонной стеной отделимся и гните себе сколько угодно. А вот они разделяют. А вот они разделяют". У них есть хорошие украинцы, как, например, Ани Лорак, а есть бандеровцы, которых нужно уничтожить в Изюме, в Буче и здесь, на культурном фронте, в Гамбурге..."

Олег Скрипка добавил, что Украине нужно выстраивать более сильный культурный фронт. Чтобы одержать победу над россиянами и в таком измерении.

"Толерантность немцев или стокгольмский синдром, как они проиграли ту войну и теперь они симпатизируют тем людям, которые их победили. Хотя не россияне их победили... У них к россиянам обезображены сантименты. Ну и бабки. Все эти туры делаются, потому что все проплачено, пресса проплачена, местные фашисты проплачены и реклама, что украинцы – фашисты, тоже проплачена".

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