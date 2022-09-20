Недавно стало известно, что ради выступлений за границей Лорак назвала себя "самой титулованной певицей Украины". Она не стесняется воспользоваться отношением европейцев к войне. Похоже, что в россии такого заработка, как прежде, уже нет и предательница решила отправиться дальше. Однако еще раз не подумала о том, что украинцы такого отношения не простят.

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Планируемый тур Лорак не остался без внимания и вызвал волну протестов. Некоторые концерты уже отменили. Но артистка не собирается остановливаться. Она еще раз пробила дно, вернувшись в соцсети. Ранее она называла себя "птичкой, которая дарит музыку без границ", а теперь эта птичка заявила, что "поет, пока ее песни касаются души".

Я закрываю глаза и мыслями обнимаю каждого читающего эти строки. Мое сердце наполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена – моя жизнь. Я могу жить, когда дышу с вами одним воздухом. Я пою, пока мои песни касаются вашей души,

– написала предательница.

Примечательно, что сообщение Лорак на русском языке, а комментарии в инстаграмме она скрыла. Однако в фейсбуке украинцы не стесняются говорить гастролерше все, что думают о ней.

"Ты закрыла свои глаза на Украину и украинский народ! Все остальное не имеет никакого значения!"

"Вы лицемерный и корыстный человек! У вас есть голос, но никогда не было ума! Ваше сердце переполнено любовью только к деньгам! За деньги вы готовы прыгать перед убийцами! Вы променяли на деньги все: родину, родителей, родных, друзей, народ, который вас любил!"

"Люби себе, на здоровье, и пой! Вся россия у твоих ног. Все, что ты могла, уже сделала. Наслаждайся жизнью и не возвращайся в Украину!"

"Пой для деда бункерского, ты к нему убегала!"

"Твои песни больше не касаются души!"

Напомним, недавно выяснилось, что еще два украинца оказались предателями. Ведущий Вадим Абрамов, заменивший Ольгу Фреймут в программе "Ревизор", сейчас работает на пропагандистском канале. А певица и актриса Ирина Мохова заявила, что "безумно любит россию".