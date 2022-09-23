Співачка-зрадниця Ані Лорак, яка спромоглась написати два дописи з "підтримкою" за сім місяців війни, опублікувала відкритий лист. У ньому вона "від щирого серця" звернулась до публіки.

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Ані Лорак опублікувала лист про війну

Зрадниця та гастролерка заявила, що її мовчання використовувалось проти неї самої, тому тепер вона вважає це помилкою. Також вона зізналась, що ім'я Ані Лорак використовувалося "для різноманітних політичних та медійних маніпуляцій".

При цьому моя громадянська позиція є і залишається незмінною: я люблю Україну, і любов до батьківщини ввібрала з самого дитинства. Я народилася у чудовому буковинському краї й вважаю, що патріотизм людини визначається не словами, а вчинками,

– написала Ані Лорак.

Ці вчинки для співачки – це "прославлення" України на конкурсах та фестивалях. Ані Лорак у листі додала вже знайомі слова про аполітичність.

"Моя місія як артиста нестиме музику, дарувати людям радість. Я не політик, і ніколи не відчувала амбіцій із цього приводу. Впевнена, що не можна змішувати ці два поняття: артист та політика. Але сьогодні саме політики використовують моє ім'я для своїх брудних ігор".

Чомусь співачка також згадала день, коли її брат загинув в Афганістані. Тоді вона начебто між ненавистю, владою, грошима й політичними іграми обрала любов. Зірка додала, що не поділяє людей, а співає для усіх, хто любить музику.

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"Ніхто не має права мені диктувати, як мені любити й підтримувати свою країну. Свій внесок у справу миру, згоди, підтримки українських громадян я роблю не під тріск телекамер, а так, як я вважаю за потрібне і гідне. Я не прошу всіх погоджуватися зі мною, але прошу поважати мою думку. Тому що демократія – це повага до інших. Це цивілізований шлях будь-якої демократичної держави, в якій головною цінністю вважається людське життя, сім'я, мир та процвітання", – додала гастролерка, в чиїй країні власне росіяни порушують усі можливі моральні цінності. Та про них вона ні словом не обмовилась.

Наприкінці Ані Лорак згадала про бойовиків та націоналістичні українські організації, які начебто згадують її ім'я. "Ні "ДНР", ні "ЛНР", ні "Правий сектор", ні "Свобода" не мають морального права стосуватися мого імені. Вони не мають жодного стосунку до мене!"

Я за мир! І прошу цього світу для всіх нас! Я вірю, що добрих людей набагато більше, ніж поганих. І добро рано чи пізно перемагає зло!

– підсумувала артистка.

Що Ані Лорак робила сім місяців війни