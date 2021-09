Голливудская актриса Анджелина Джоли стала соавтором книги для подростков "Знай свои права и требуй их" (Know Your Rights and Claim Them). На презентации книги она поделилась откровенными признаниями относительно брака с Брэдом Питтом.

Анджелина Джоли подтвердила слухи о насилии

Знаменитость призналась, что будучи замужем за актером Брэдом Питтом она осознала важность прав детей. Журналист попросил рассказать об этом подробнее, но Анджелина отказалась, поскольку "не может об этом говорить" из-за судебного процесса.

Журналист также спросил, связано ли случившееся в браке с разводом и обвинениями в насилии. Джоли ответила утвердительным кивком.

Мне потребовалось немало усилий, чтобы оказаться в состоянии, когда я почувствовала, что должна расстаться с отцом моих детей. В некотором смысле это продолжалось десятилетия. Я многого не могу рассказать,

– поделилась звезда.

На вопрос, опасалась ли она за безопасность своей семьи и детей, Анджелина Джоли ответила: "да".

Актриса добавила, что была травмирована и сломлена из-за "ужасного" опыта. В то же время она сказала: "Мы всегда будем семьей".

Обвинения Джоли против Питта в насилии