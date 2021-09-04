Известная американская актриса за считанные часы получила огромное количество подписчиков на личной странице в инстаграме. Сейчас за Анджелиной Джоли следит более 10,2 миллиона пользователей.
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Анджелина Джоли показала фото дочерей
На днях знаменитость обнародовала новые фото. Но на этот раз это не были письма от афганцев или истории беженцев, а фотографии ее дочерей. Серия кадров менее чем за сутки набрала более миллиона лайков.
Анджелина Джоли показала, как подросли 16-летняя Захара и 15-летняя Шайло. На фото они изображены с книгами – Захара с произведением "Самые голубые глаза" Тони Моррисон, а Шайло с "Темной леди" Акалы.
Конец летнего чтения. Это одни из любимых книг в нашем доме. Хотелось бы узнать, какие у вас,
– написала звезда.
Дочь Джоли Захара / Фото из инстаграма Анджелины Джоли
Дочь Джоли Шайло / Фото из инстаграма Анджелины Джоли
Реакция сети
Поклонники активно комментируют посты Анджелины Джоли, ведь наконец имеют возможность пообщаться с любимой знаменитостью в соцсетях. Фаны засыпают комплиментами дочерей актрисы:
- "Какие же они красивые";
- "Дочки Джоли такие красавицы";
- "Хотим увидеть твои фото";
- "Прекрасные молодые девушки";
- "Ты и твои дочери – самые очаровательные".