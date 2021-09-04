Известная американская актриса за считанные часы получила огромное количество подписчиков на личной странице в инстаграме. Сейчас за Анджелиной Джоли следит более 10,2 миллиона пользователей.

К слову Анджелина Джоли зарегистрировалась в инстаграме: каким стало первый пост актрисы

Анджелина Джоли показала фото дочерей

На днях знаменитость обнародовала новые фото. Но на этот раз это не были письма от афганцев или истории беженцев, а фотографии ее дочерей. Серия кадров менее чем за сутки набрала более миллиона лайков.

Анджелина Джоли показала, как подросли 16-летняя Захара и 15-летняя Шайло. На фото они изображены с книгами – Захара с произведением "Самые голубые глаза" Тони Моррисон, а Шайло с "Темной леди" Акалы.

Конец летнего чтения. Это одни из любимых книг в нашем доме. Хотелось бы узнать, какие у вас,

– написала звезда.



Дочь Джоли Захара / Фото из инстаграма Анджелины Джоли



Дочь Джоли Шайло / Фото из инстаграма Анджелины Джоли

Реакция сети

Поклонники активно комментируют посты Анджелины Джоли, ведь наконец имеют возможность пообщаться с любимой знаменитостью в соцсетях. Фаны засыпают комплиментами дочерей актрисы: