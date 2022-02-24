Как никогда раньше украинские знаменитости продемонстрировали сплоченность и единение. Множество звезд призывают прекратить агрессию со стороны России, отмечает 24 канал.

Важно "Ожидаем, выстоим": как украинские звезды реагируют на вторжение России в Украину

Звезды обращаются к россиянам и миру

Настя Каменских

"Всем моим подписчикам, друзьям и людям из любой страны мира! Пожалуйста, поделитесь правдой! Именно так люди во всем мире могут привлечь внимание к российской агрессии. Сегодня Россия начала полномасштабную войну против Украины! Это следует прекратить! Для людей из России:

Украина всегда была мирной страной, с принципами и ценностями, основанными на добре. Мы никогда не поддерживали войну! Мы всегда были и будем за мир! Не бывает войны ради мира! Весь цивилизованный мир и думающие русские это понимают. Вы можете помочь приостановить эту войну! Не молчите!".



Звезды обращаются к россиянам и миру / Фото с инстаграма Насти Каменских

Алексей Дурнев

"Танки, ракеты, вертолеты, бронетехника и люди из РФ и РБ сегодня пересекли границу нашей страны. Они прямо сейчас убивают наших солдат и наших мирных жителей. Я обращаюсь к россиянам и белорусам: остановите Путина. Вы молчали, когда разорвали Болотну, когда убили Немцова, когда кадыровцы хватали ваших же людей и увозили в Чечню, когда посадили и пытали Навального только за то, что он показал их дворцы. Неужели вы и сейчас будете молчать? Вы же называли нас братьями. Или молчание – знак согласия?".



Звезды обращаются к россиянам и миру / Фото с инстаграма Дурнева

Эктор Хименес-Браво

"Не молчите. Россия полномасштабно вторглась в Украину и начала войну. Все украинцы проснулись с 5 – 6 утра от звука сирен и выстрелов. Обращаюсь сейчас к моим российским коллегам, блогерам, звездам, личностям, интеллигенции, спортсменам, осознанным политикам, если такие есть. Остановите Путина. Что вы можете сейчас сделать? Не молчать! Распространяйте информацию о прекращении войны, поддержите Украину, поддержите мир! Просите аудиторию, коллег, близких остановить войну! Публично поддерживайте Украину. Боитесь? Но завтра это может быть ваш дом и ваша реальность – тот, кто во главе этого безумия косит всех подряд!



Звезды обращаются к россиянам и миру / Фото с инстаграма Эктора Хименеса-Браво

Евгений Клопотенко

"В течение 8 лет Россия ведет гибридную войну против Украины. Сегодня Россия продемонстрировала свое настоящее лицо и вторглась в Украину. Я хочу, чтобы вы знали, что Украина независима и свободна страна. Мы не хотим воевать, но мы готовы надрать им зад и выгнать их с нашей земли, если они продолжат свою агрессию. Но для этого нашей стране нужна ваша помощь. Чем вы можете помочь: пожертвуйте в поддержку нашей армии. Поделитесь информацией о войне и способах поддержки Украины пожертвованиями для нашей армии".



Звезды обращаются к россиянам и миру / Фото с инстаграма Евгения Клопотенко

Антон Птушкин

"Украина – это суверенное государство. Украина – это государство, которое никогда не нападало на Россию. А сегодня Россия объявила нам войну. Вам, конечно, могут говорить, что это военная операция, но это не военная операция, это настоящая война. Россияне, я призываю вас выступить против этой войны. Если вы думаете, что она вас не затрагивает, она коснется абсолютно каждого".

Антон Птушкин о вторжении России / Видео с инстаграма звезды

Сергей Бабкин

"Сейчас ваш президент и правящая верхушка окончательно сошли с ума и развязали в Европе войну, равной которой не было с момента окончания Второй Мировой. Наши города бомбят! На нас падают ракеты, бомбы и снаряды. Атаку потерпели Киев, Харьков, Одесса, Херсон, Ивано-Франковск, Луцк, Краматорск и другие населенные пункты Не верьте вашим пропагандистам, российским ТВ не скажут ни слова правды! Сейчас от каждого из вас зависит будущее не только Украины и России, но и всей Европы Не будьте равнодушными статистами и соучастниками военных преступлений! Поддержите Украину! Скажите свое "нет войне"! Покажите, что в России остались честные люди!".



Звезды обращаются к россиянам и миру / Фото с инстаграма Сергея Бабкина

Ярослава Гресь

"Мой родной город Киев сегодня проснулся от взрывов. Одесса и Харьков, Днепр и Краматорск, Луцк, Ивано-Франковск, Кривой Рог. Харьковом били ракетами Смерч. Даже среди негодяев известно, что это военное преступление. Так ты "освобождаешь Донбасс"? По всей стране малые дети проснулись от войны. Будь ты проклята. Ты и каждый, кто это допустил, кто соучастник. Кто сегодня промолчит, согласится с этим адом на замке. Вам нет прощения. Вам нет оправдания. Горите в аду".



Звезды обращаются к россиянам и миру / Фото с инстаграма Ярославы Гресь

Оля Полякова

"Как вы знаете, сегодня Путин без объявления войны вторгся в мою страну, Украину. Я обращаюсь ко всем россиянам, которые умеют думать, ко всему креативному классу, к артистам, людям искусства, ученым, докторам… Всем, кто умеет думать. И кто видит, что на самом деле происходит. Я прошу вас, не молчите! С вашего молчаливого согласия будет твориться невероятный беспредел, кровопролитие и смерть. На нашей земле. Это не мы пришли в Россию, это Россия пришла к нам".

Оля Полякова о вторжении России / Видео с инстаграма

Джамала

"Мы не хотим войны! Мы за мир! Мы дома. Не молчите!".

Джамала о вторжении России / Видео из инстаграма звезды

Jerry Heil

"Друзья из России, я знаю, здесь такие есть: адекватные и настоящие! Проснитесь и передайте наконец информацию всем своим близким. Я и все украинцы проснулись сегодня от взрывов и вспышек! Российские войска бомбят по всей территории моей страны. Проснитесь и передайте информацию тем, кто в информационном бреду".



Звезды обращаются к россиянам и миру / Фото с инстаграма Jerry Heil

Ольга Фреймут

"Обращаюсь ко всем, помогите нам остановить террор Путина. Молюсь за Украину".



Звезды обращаются к россиянам и миру / Фото из инстаграма Ольги Фреймут

Дмитрий Шуров

"В 21 веке, среди Европы, Россия годами атакует Украину и несет сюда боль, кровь, страх и смерть. Но правда на нашей стороне. Все, чего мы хотим, – жить спокойно так, как мы хотим и развиваться в собственной стране. Мы в Украине, сохраняем спокойствие и готовы ко всему. Верим в нашу армию и в поддержку мирового сообщества в этой неравной борьбе. Люди мира стойте рядом с нами в этой войне, которую мы не начинали, и которая здесь никому не нужна".



Звезды обращаются к россиянам и миру / Фото из инстаграма Дмитрия Шурова

Андрей Бедняков

"Я обращаюсь к своим друзьям, которые живут в России. У меня много друзей, я так считаю, так думаю. Вы называете нас братьями. Так пора вступить в игру нам. Если не могут решить проблему политики, то почему бы нам не попробовать? Если они не могут договориться, договоримся мы".

Андрей Бедняков о вторжении России / Видео из инстаграма звезды

Макс Барских

"Я сейчас в Киеве. Сегодня утром я проснулся от звука сирен и взрывов! Мой родной город Херсон в котором я родился и вырос потихоньку разрушают! Моя душа болит! Там по-прежнему моя семья, которую я не могу вывезти, поэтому что постоянно происходят атаки со стороны России. Обращаюсь ко всем россиянам, кто понимает и видит, что происходит. Неужели вы искренне чувствуете, что правители вашей страны ведут вас в светлое будущее?"



Звезды обращаются к россиянам и миру / Фото из инстаграма Макса Барских

Слава Каминская

"Мои коллеги, друзья, знакомые из России, не молчите! Спасибо каждому, кто не боится говорить, я очень надеюсь, что вас станет больше!".



Звезды обращаются к россиянам и миру / Фото с инстаграма Славы Каминской

Монатик

"Я прошу граждан России не молчать. Я прошу все мировое сообщество не молчать! Помогите остановить войну! Это 21-й век! Нам надо строить, нам нужно идти вперед, а не разрушать и убивать! Мы хотим видеть счастье в глазах наших детей! Мы хотим верить в добро! Верить в людей!"



Звезды обращаются к россиянам и миру / Фото с инстаграма Монатика

Владимир Остапчук

"Я знаю, что меня читают и на меня подписано много людей из России. Знайте, ваши солдаты, ваша армия и ваш карликовый император зашли к нам в дом. Сегодня в 5 утра я услышал взрывы в центре родного Киева. Я увидел панику в глазах людей. Слезы жены и сирены пожарных машин. Но я увидел, что мы Нация с большой буквы. Мы готовы умереть за свою землю и свободу. Мы показываем всему миру, что мы – Великая Страна. Читайте это, русские. Потому что это вторжение – и ваше преступление. Молчите. Поддакивайте террористу в Кремле. Я даже очень хочу, чтобы это вам никогда не простили".



Звезды обращаются к россиянам и миру / Фото с инстаграма Владимира Остапчука

MamaRika

"Я хочу обратиться к адекватным здравомыслящим россиянам: если сейчас вы не поддержите нас, не включите сочувствие и здравый смысл, не восстанете изнутри своей страны – последствия трагедии, которая может приобрести глобальные масштабы, будут на ваших руках и вашей совести. Остановите дезинформацию, пусть все знают, что действительно происходит".

Сергей Середа и MamaRika о вторжении России / Видео с инстаграма звезды