Хоть актер и не упомянул в публикации агрессивные действия Путина и России, но ясно подчеркнул, что он – на стороне народа Украины.

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Мои мысли с украинским народом. Меня попросили дать несколько интервью, но я считаю, что в новостях следует продолжать фокусироваться на том, что происходит на местах – на трагедии, которая разбила наши сердца, и на мужестве украинского народа, что вдохновляет нас,

– заявил Шварценеггер.

74-летний актер поделился, что знает, как это – взрослеть после войны в оккупированной стране, ведь после капитуляции Германии он с родителями бедно жил в оккупированной коммунистами Австрии.

К слову, речь идет об оккупации Австрии войсками союзников, то есть США, Великобританией, Францией и СССР, которые победили во Второй мировой войне. Оккупация началась в 1945 году и продолжалась до 1955 года. Сам актер родился в 1947 году в послевоенной Австрии.

"Я не эксперт по внешней политике, поэтому оставлю анализ более умным людям, чем я. Я знаю, как это расти после войны в оккупированной стране, и я знаю, что на войне и после нее никто не побеждает. Все страдают", – неоднозначно ответил мужчина. Он рассказал, что у него есть друзья и поклонники как со стороны Украины, так и России, поэтому убежден, что ни одна из сторон не хочет войны.

Я надеюсь, что благоразумие в конце концов победит и положит конец этой ненужной войне до того, как будет сломано слишком много жизней. А пока я на стороне народа Украины. Я разделяю ваше горе и вашу надежду на мир. Вы вдохновляете меня своей храбростью и человечностью перед этим кошмаром. Да благословит Вас Бог,

– написал Арнольд.

Арнольд Шварценеггер и мэр Киева Виталий Кличко / Фото из открытых источников