"Король Ужасов" Стивен Кинг не остался в стороне от событий и прокомментировал войну, которую в очередной раз начала Россия с Украиной. В своем твиттере он заявил, что президент России действует слишком дерзко перед США, забыв, что страной правит не Трамп.

К слову "Ожидаемо, выстоим": как украинские звезды реагируют на вторжение России в Украину

Господин Путин сделал серьезный просчет. Он забыл, что больше не имеет дела с Трампом,

– отметил 74-летний писатель.

Месяц назад бывший президент США Дональд Трамп отмечал, что нынешнее обострение ситуации это "недостаток уважения" и у него самого никогда не было проблем с Россией.