Иванна Сахно – известная американская актриса украинского происхождения. В своем инстаграме звезда опубликовала документ Конгресса украинцев Канады, в котором говорится, что Россия объявила войну Украине. Об этом сообщает 24 канал.
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В описании публикации Иванна призвала людей выходить на митинг к Посольству Российской Федерации в Нью-Йорке.
Иванна Сахно отреагировала на войну России с Украиной / Фото из инстаграма
Актриса имеет четкую позицию и неоднократно рассказывала, что любит свою Родину. Во время Революции достоинства Сахно поддерживала протестующих в Киеве и вместе с украинской диаспорой Лос-Анджелеса митинговала в поддержку Украины.
Текст публикации Иванны Сахно:
"Нью-Йорк. Сегодня 24 февраля в 13:00. Приходите на адрес 136 E 67th St (Посольство Российской Федерации в США). Слава Украине."