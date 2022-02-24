Иванна Сахно – известная американская актриса украинского происхождения. В своем инстаграме звезда опубликовала документ Конгресса украинцев Канады, в котором говорится, что Россия объявила войну Украине. Об этом сообщает 24 канал.

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В описании публикации Иванна призвала людей выходить на митинг к Посольству Российской Федерации в Нью-Йорке.



Иванна Сахно отреагировала на войну России с Украиной / Фото из инстаграма

Актриса имеет четкую позицию и неоднократно рассказывала, что любит свою Родину. Во время Революции достоинства Сахно поддерживала протестующих в Киеве и вместе с украинской диаспорой Лос-Анджелеса митинговала в поддержку Украины.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Текст публикации Иванны Сахно:

"Нью-Йорк. Сегодня 24 февраля в 13:00. Приходите на адрес 136 E 67th St (Посольство Российской Федерации в США). Слава Украине."