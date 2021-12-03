Андрей Задворный – победитель "Холостячки": биография избранника Златы Огневич
Источник:24 канал
После трех месяцев на проекте "Холостячка" Злата Огневич видит свое будущее с Андреем Задворным. Именно он влюбил в себя певицу и стал победителем проекта. Какой была его жизнь до реалити-шоу, узнавайте ниже.
В июне вторая украинская "Холостячка" Злата Огневич рискнула найти любовь под прицелом камер. В течение 12 недель она ходила на свидания с достойными мужчинами, боролась со своими страхами, открывалась сама и раскрывала тех, кто претендовал на ее сердце. Все для того, чтобы в финале проекта сказать заветные слова – "Я люблю тебя". Их певица произнесла Андрею Задворному.
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Бизнесмен пришел на проект за Златой Огневич и получил шанс на счастливое будущее с девушкой из своих грез. Какими будут его отношения с артисткой – покажет время, а вот о жизни Андрея до "Холостячки", читайте ниже.
Что известно о победителе "Холостячки" Андрее Задворном
Избраннику Златы Огневич 32 года. Он родом из города Светловодск, но давно переехал в столицу. На Кировоградщине остались его родители, к которым Андрей, как стало известно в 10 выпуске, наведывается редко.
В 22 года мужчина женился на любимой девушке, она родила ему дочь Киру. Однако брак распался, когда девочке было всего полтора года. Все якобы потому, что они с любимой совершенно разные люди: она любит проводить время дома за книгой, а он – путешествовать по миру и знакомиться с новыми людьми.
Андрей Задворный с дочкой Кирой / Фото СТБ
Сейчас Андрей в хороших отношениях с бывшей и ее новым женихом. Более того женщина беременна второй раз и уже знакома со Златой Огневич.
Вторые серьезные отношения мужчины длились 2 года, однако возлюбленная призналась в измене, а простить он не смог. Пара разошлась, а девушка присвоила совместный бизнес.
Кем работает Андрей Задворный
Андрей – предприниматель, имеет собственное производство деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10. На это дело его вдохновила дочь Кира. Именно она главный эксперт на фабрике отца.Напомним, на первой вечеринке проекта "Холостячка" Андрей подарил Злате деревянный дом ее мечты, который сделал своими руками.
Чем увлекается победитель "Холостячки"
Андрей увлекается парапланеризмом и малой авиацией, баскетболом и тайским боксом, дайвингом и путешествиями. На проекте "Холостячка" у них со Златой были одни из самых экстремальных свиданий – полет на аэрошуте и параплане, дайвинг.Отметим, у Златы Огневич и Андрея Задворного была красивая история любви на проекте "Холостячка". Как сложились их отношения после шоу, зрители узнают на пост-шоу, 10 декабря.