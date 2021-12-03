Андрей Задворный – победитель "Холостячки": биография избранника Златы Огневич

После трех месяцев на проекте "Холостячка" Злата Огневич видит свое будущее с Андреем Задворным. Именно он влюбил в себя певицу и стал победителем проекта. Какой была его жизнь до реалити-шоу, узнавайте ниже.

В июне вторая украинская "Холостячка" Злата Огневич рискнула найти любовь под прицелом камер. В течение 12 недель она ходила на свидания с достойными мужчинами, боролась со своими страхами, открывалась сама и раскрывала тех, кто претендовал на ее сердце. Все для того, чтобы в финале проекта сказать заветные слова – "Я люблю тебя". Их певица произнесла Андрею Задворному.

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Бизнесмен пришел на проект за Златой Огневич и получил шанс на счастливое будущее с девушкой из своих грез. Какими будут его отношения с артисткой – покажет время, а вот о жизни Андрея до "Холостячки", читайте ниже.

Что известно о победителе "Холостячки" Андрее Задворном

Избраннику Златы Огневич 32 года. Он родом из города Светловодск, но давно переехал в столицу. На Кировоградщине остались его родители, к которым Андрей, как стало известно в 10 выпуске, наведывается редко.

В 22 года мужчина женился на любимой девушке, она родила ему дочь Киру. Однако брак распался, когда девочке было всего полтора года. Все якобы потому, что они с любимой совершенно разные люди: она любит проводить время дома за книгой, а он – путешествовать по миру и знакомиться с новыми людьми.



Андрей Задворный с дочкой Кирой / Фото СТБ

Сейчас Андрей в хороших отношениях с бывшей и ее новым женихом. Более того женщина беременна второй раз и уже знакома со Златой Огневич.

Вторые серьезные отношения мужчины длились 2 года, однако возлюбленная призналась в измене, а простить он не смог. Пара разошлась, а девушка присвоила совместный бизнес.

Кем работает Андрей Задворный

Андрей – предприниматель, имеет собственное производство деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10. На это дело его вдохновила дочь Кира. Именно она главный эксперт на фабрике отца.

Чем увлекается победитель "Холостячки"

, на первой вечеринке проекта "Холостячка" Андрей подарил Злате деревянный дом ее мечты, который сделал своими руками.

Андрей увлекается парапланеризмом и малой авиацией, баскетболом и тайским боксом, дайвингом и путешествиями. На проекте "Холостячка" у них со Златой были одни из самых экстремальных свиданий – полет на аэрошуте и параплане, дайвинг.