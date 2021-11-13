После двух недель совместной жизни в Одессе "Холостячка" вместе с четырьмя участниками вернулась в Киев. Трое из них – Андрей Задворный, Макс Тарапата, Андрей Хветкевич – живут в столице, тогда как на свидание с Дмитрием Шевченко Злата Огневич поехала во Львов. Какими были эти встречи, раскрываем ниже.

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День с Андреем Задворным

Злату Огневич Андрей встретил возле своего цеха, где производят деревянные игрушки. Мужчина предложил изготовить пазл об их love story. Он выбрал фото первого поцелуя с "Холостячкой", который произошел на Кипре.



Злата Огневич на свидании с Андреем Задворным / Фото СТБ

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Далее пара отправилась в офис, где Андрей проводит значительно больше времени. Там певица познакомилась с дочерью участника Кирой и экс-женой Алиной. Он оставил женщин один на один, поставив Злату в неловкое положение. Однако ее неловкость переросла в дикий интерес. От бывшей бизнесмена она узнала много интересного:

Алина заверила, что Кира очень общительная, поэтому они со Златой легко найдут общий язык;

она рассказала, что инициатором развода был Андрей, а она не стала его держать, ведь влюбленность быстро прошла;

после разрыва женщина нашла свою любовь и забеременела во второй раз;

экс-мужа она охарактеризовала как верного, надежного и интересного.

"Холостячка" быстро подружилась с Кирой, подкупив ее подарком – скейтом и косметикой. Втроем они весело провели время.

Она очень легко пошла со мной на контакт. Мне от этого стало очень тепло,

– призналась Злата Огневич.



Злата Огневич с Андреем Задворным и Кирой​ / Фото СТБ



Злата Огневич с Андреем Задворным и Кирой / Фото СТБ

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После знакомства с дочкой Андрея пара отправилась в его холостяцкую квартиру с видом на Днепр. Мужчина подготовил Злате сюрприз – написал свою первую песню, которую исполнил под гитару. Это поступок умилил "Холостячку", ведь такие старания Андрея свидетельствуют о его сильных чувствах.

За ужином мужчина признался, что из-за проблем в бизнесе ему пришлось продать авто мечты марки Land Rover. Злата Огневич узнала, что Андрей не мелочен, ведь в трудное время оставил бывшей девушке общее дело.

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День с Максом Тарапатой

Участник пригласил "Холостячку" на дачу, которую ему оставил дедушка. Именно на ее месте он мечтает построить большой дом, который надеется разделить со Златой. Так, Макс предложил девушке спроектировать их будущий дом. Он показал, как будут выглядеть комнаты.

Уже готовый план пришлось подкорректировать – найти место для рояля, добавить комнату для развлечений. Певица была вдохновлена этим процессом.

Я очень приятно удивлена, это фантастика. Никогда раньше я не была так близко к воплощению мечты,

– призналась Злата Огневич.

За обедом Максим признался, что около полугода будет проводить в Китае. Это смутило девушку, ведь отношения на расстоянии не для нее. Однако она не побоялась пофантазировать, какими могут быть их семейные утренники.

Из ресторана пара отправилась в квартиру мужа, где, по его словам, самые красивые закаты в Киеве. В уютной домашней атмосфере он признался, что близок с мамой, у них дружеские отношения, поэтому он хотел бы познакомить ее со Златой. Романтическое свидание завершилось уроком сальсы и ужином за бокалом вина.



Злата Огневич с Максом Тарапатой / Фото СТБ​



Злата Огневич с Максом Тарапатой / Фото СТБ

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День с Андреем Хветкевичем

Поскольку перед проектом Андрей продал квартиру в Киеве, потому что жил в Майами, то показал Злате свое хобби. Он пригласил ее на коньки и устроил Новый год посреди лета, ведь этот праздник она проводит на корпоративах. В подарок певица получила букет мандарин и перчатки.

На ледовой арене участник "Холостячки" признался, что у него было напряженное детство, ведь он ходил и на фигурное катание и в музыкальную школу, и на другие кружки. Он продемонстрировал свои умения, чем вызвал восторг девушки.



Злата Огневич с Андреем Хветкевичем / Фото СТБ



Злата Огневич с Андреем Хветкевичем / Фото СТБ​

После катания на коньках пара отправилась украшать елку и встречать Новый год. Андрей подарил Злате вышитое платье от украинского бренда и подготовил праздничный стол с вегетарианским оливье. За душевным разговором мужчина признался, что 6 лет назад его компания переживала кризис – СБУ изъяла у него серверы, потому что на них якобы была запрещенная информация. Через СМИ он добился справедливости. Эта решимость приятно поразила "Холостячку".

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День с Дмитрием Шевченко во Львове

Во Львове Дмитрий живет уже 10 лет, поэтому считает этот город родным. Из отеля он забрал Злату на ретро-автомобиле с огромным букетом цветов. По ее словам, мужчина был похож на львовского мафиози.

Катая "Холостячку" по историческому центру, участник признался, что не один его бизнес прогорел, но он не сдавался и пробовал дальше. Такая настойчивость подкупила девушку. Позже Дмитрий рассказал, что каждое воскресенье он проводит в бане с друзьями, но пообещал пересмотреть свой график или затянуть туда певицу.



Злата Огневич с Дмитрием Шевченко / Фото СТБ

Далее мужчина организовал для Златы Огневич индивидуальный урок бокса, которым занимается шесть раз в неделю. На удивление, она с восторгом повторяла все движения и кайфовала вместе с ним.

После тренировки Дмитрий показал "Холостячке" свою скромную съемную квартиру, которой очень стеснялся, ведь она далека от дома его мечты. На этом романтика закончилась, потому что мужчину раздражало не только его жилье, но и то, что певица ходит в гости к его конкурентам. Он предложил приготовить ужин, но резко отдалился от Златы, а ей не удавалось расшевелить его ни объятиями, ни поцелуями.

Я чувствовала себя лишней. И только из уважения к нему я не ушла, но такое желание было,

– призналась артистка.

Более того, Дмитрий все еще не имеет четких планов на будущее со Златой. Он собирается принимать решение лишь в том случае, если она выберет его в финале. "Холостячку" разочаровало не только его равнодушие, но и резкие перепады настроения.

Церемония роз

На драматической церемонии роз "Холостячка" вручила бутоньерки Максиму Тарапате, Андрею Задворному и Андрею Хветкевичу, тогда как Дмитрия Шевченко вызвала на решающий диалог.

После неудачного завершения свидания во Львове звезда напомнила ему, что он обещал доверяться и не закрываться. Мужчине удалось убедить Злату в своих чувствах, и она вручила ему четвертую розу. Так в проекте остались все мужчины.



Участники "Холостячки" с ведущим Григорием Решетником / Фото СТБ