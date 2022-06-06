Андрей Хливнюк вспомнил, как получил ранение: "Это было в процессе падения"
Источник:"Звездный путь"
В конце марта лидер группы "Бумбокс" получил осколочное ранение. Он рассказал, как это произошло.
Украинский музыкант Андрей Хливнюк с первых дней войны переквалифицировался в военного. В марте он получил ранение, но только теперь рассказал подробности.
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Андрей Хливнюк о ранениях
Лидер группы "Бумбокс" признался, что скрывался от минометных обстрелов, но не успел запрыгнуть в яму.
"Это было в процессе падения, потому что мы запрыгивали в яму. Россияне дождались, пока мы остановимся, чтобы вести огонь прицельно, колонна шла, остановилась. Мы начали разгружаться, чтобы отпустить машины и идти форсировать речушку. Мы должны были перейти на другую сторону, чтобы зайти в Ирпень. И ребята таки и зашли. Они перегруппировались, подождали удобного часа и сделали свое дело", – рассказал Андрей Хливнюк.
Исполнитель подчеркнул, что его ранение было легким. Он все время был в сознании и мог "стоять на ногах".
Достали кусок железа, зашили. Через эту волну ударную, возможно, несколько часов я был немного такой "веселый", матерился. Но потом мог позвонить, поговорить со всеми. Я был ходячий. Будто тебе дали кулаком легонько и сбили с ног,
– признался Хлывнюк.
Андрей Хливнюк после ранения / Фото с инстаграма певца
Что известно о ранении Хлывнюка
- С первых дней войны музыкант защищал Киев в составе оперативной группы по ветеранам войны. 26 марта их колонна попала под минометный обстрел оккупантов, Хливнюк получил ранение – осколок попал ему в правую щеку, под глаз.
- Лидеру "Бумбокса" оказали первую помощь и положили в больницу. Он называл себя "трехсотым", но улыбался и благодарил за горы добрых слов.
- На больничном он даже успел исполнить свою мечту – пообщался со звездой Pink Floyd. 76-летний рокер Дэвид Гилмор сам инициировал видеозвонок в Хливнюк.
- Через неделю Андрей Хливнюк вернулся в строй и взял в руки оружие, хотя под глазом еще виднелись синяк и пластырь.