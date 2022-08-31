В Мариуполь, который российские оккупанты довели до гуманитарной катастрофы, Бабкина притолкалась попеть песен. Интересно, что не только своих, но и украинских народных. В сети она соврала, что местные "принимали ее с увлечением", а у нее самой "стоял в горле ком". Очевидно, не от ужасов, которые натворили ее вояки в украинском городе, ведь у путинистки хватило ума фотографироваться на фоне разбомбленного драмтеатра.

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Как Бедняков поставил на место Бабкину

Надежда Бабкина со своим песенным войском и ботоксом приехала и сфотографировалась на фоне Мариупольского драмтеатра. На фоне театра, бомбу на который сбросил российский самолет. На фоне театра, где погибли около 300 людей, прячущихся от российских снарядов,

– прокомментировал Андрей Бедняков.

Геотегом в инстаграме ведущий напомнил Бабкиной, что "Мариуполь – это Украина".

Путинистка Бабкина в оккупированном Мариуполе / Фото из инстаграм-сторис Андрея Бедняков

Любопытно, что гастроли Бабкиной на Мариуполе не заканчиваются. Ей и ее продажному ансамблю заплатили сразу за несколько концертов в нескольких оккупированных россией городах. В частности, в Луганске, где она уже успела опозориться накануне.

Напомним, Андрей Бедняков уже пообещал "дать п**ды" российскому блогеру и украинофобу Артемию Лебедеву, который приезжал в Мариуполь в июле, позировал на фоне "Азовстали", Запорожской АЭС и смеялся над Зеленским.