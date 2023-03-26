Раньше мы рассказывали, что Орландо Блум встретился с украинскими детьми в киевском метро Впоследствии украинцы устроили актеру тест на "украинство". Видео было опубликовано на официальной странице Укрзализныци.
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Орландо Блум по дороге в Киев сделал то, что многие иностранцы не могут сделать. В частности, голливудский актер произнес слово "Укрзализныця".
Неизвестно, сколько на это понадобилось попыток, но Блум смог четко сказать это на камеру. А еще он немного потролил музыканта Боно с известной рок-группы U2.
Напомним, что Боно в мае 2022 года тоже пытался пройти языковое испытание "Укрзализныцей". В итоге, у него таки не получилось четко произнести название. Поэтому Орландо Блум похвастался своим успехом, отметив в видео "Извини, Боно. У меня получилось".
К слову, американский актер Орландо Блум приехал в Украину 26 марта. В последний раз он был в нашей стране в 2016 году. По словам актера, он и подумать не мог, что война разрастется на всю территорию Украины.
Какие мировые звезды поддерживают Украину: последние новости
- Роберт Дель Ная из группы Massive Attack на днях часто публиковал в инстаграммы фото из Львова, Киева и области, но не подтверждал свой приезд. Впоследствии он признался, что был в Украине, "чтобы своими глазами увидеть разрушение от оккупантов".
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- Недавно канадская актриса Кэтрин Винник, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Викинги", выразила свою солидарность и поддержку украинцам.
- Голливудский актер Леонардо Ди Каприо внес вклад в Фонд Елены Зеленской. Средства будут направлены на помощь детским домам семейного типа в Украине.