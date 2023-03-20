Напомним, что российские пропагандисты ночью опубликовали видео по ночному визиту Путина в оккупированный Мариуполь, но "протыкали" важный момент. Этот спектакль диктатора прокомментировал и шоумен Андрей Бедняков.
Важно Вел себя как 9-летний: каким на самом деле был визит Путина в Мариуполь
Бедняков отреагировал на визит Путина в Мариуполь
Ведущий написал достаточно эмоциональный пост в соцсетях.
"Нравится?" спрашивает он о разрушившем городе. "Современно" говорит он, указывая на дома, построенные на месте других, разбитых русской армией до фона. Только вдумайтесь насколько все лицемерно и дико,
– заявляет Бедняков.
Он признается, что когда каждый раз, как видит в Мариуполе "открытки" для их зрителя, его разбирает злость.
Шоумен прокомментировал заявления местных
Андрей Бедняков также высказался о людях, появившихся в видео пропагандистских СМИ.
"А эти "благодарные" люди мою злобу усилили в сто раз. Многие пишет, что люди эти "ряженые" (актеры – 24 Канал). Но у нас в городе, к сожалению, были поклонники русского мира. И, слушая, что несут эти люди, я понимаю, что у меня к ним огромная злость, именно к тем, кто ждет и зовет», – ответил шоумен.
По его словам, именно из-за таких людей украинцы не могут приехать к себе на родину (в Мариуполь – 24 Канал), из-за них погибли десятки тысяч человек, из-за них разрушен наш город.
Ведущий говорит, что народу всегда прививали эту любовь к хозяину, царю, будто он всегда прав, без него нас нет.
Вот и сейчас. Этот человек (Путин – 24 Канал) разрушил вашу мирную жизнь, убил людей, искалечил судьбу. Но вы по-прежнему выходите кричать "ура" и махать со слезами на глазах флажками. Вы просто не можете иначе,
– добавил Бедняков.
Зачем Путин ездил в оккупированные Крым и Мариуполь
- 19 марта президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, перед тем побывав в Крыму По сообщению росСМИ, он прилетел на вертолете.
- За предыдущие годы оккупации Донбасса, он ни разу не посетил Донецк и Луганск, а теперь посетил Мариуполь.
- Президент Мариупольского телевидения Николай Осиченко связывает это с тем, что Путин демонстрирует, насколько ему важен сухопутный коридор в Крым и то, что если придется сделать жест жесткой воли, то им может стать даже Донецк.
- В Институте изучения войны считают, что Путин это сделал, вероятно, для того, чтобы создать имидж неуязвимости и продолжить попытки презентовать себя лидером, участвовавшим в войне.