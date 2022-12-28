Пока знаменитости настраиваются на праздничное настроение, создают дома уютную атмосферу, чтобы хоть немного почувствовать новогодние праздники, Андрей Бедняков отправился в больницу.
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Андрей Бедняков травмировал ногу
В инстаграм-сторис ведущий распространил несколько кадров, которыми сообщил, что травмировал ногу. Судя по подписи фотографий, Андрей получил травму во время занятия спортом. Но не отметил, каким именно. На правой ноге огромный отек.
Спорт – это зло. Мое экспертное мнение,
– в шутку написал Бедняков.
Андрей Бедняков травмировал ногу / Скриншот инстаграм-сторис ведущего
На следующем фото видно, что Андрею наложили гипс. Но он не теряет оптимизма и продолжает шутить: "Берите маркеры, будете расписывать".
Андрей Бедняков травмировал ногу / Скриншот инстаграм-сторис ведущего
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