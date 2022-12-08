Из-за болезни Селин Дион пришлось перенести свой весенний тур с 2023 года на 2024 год. Она идет со сцены, потому что синдром мышечной скованности может прогрессировать и поразить мышцы лица.

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У Селин Дион неизлечимая болезнь

У меня уже давно проблемы со здоровьем. И мне трудно рассказать обо всем, через что я прошла. Недавно у меня диагностировали очень редкое неврологическое заболевание – синдром мышечной скованности, которым страдает один человек на миллион. К сожалению, эта болезнь затрагивает все аспекты моей повседневной жизни – когда я хожу, не дает мне петь так, как я привыкла,

– поделилась Селин Дион.

Она рассказала, что имеет отличную команду врачей, которые помогают выздороветь. Дион каждый день усердно работает со своим терапевтом по спортивной медицине, потому что мечтает вернуться на сцену. "Все, что я умею, это петь. Это то, чем я занималась всю свою жизнь, и то, что я люблю делать больше всего", – говорит артистка.

Однако сейчас Селин Дион не в состоянии петь, поэтому отменяет не только февральские концерты в Европе, но и большой весенний тур, который должен был состояться в 2023 году.

Мне больно говорить вам об этом, но это значит, что я не готова возобновить свой тур по Европе в феврале. Я всегда выкладываюсь на 100 процентов, когда делаю свои шоу, но мое состояние не позволяет мне сделать это сейчас,

– сообщила певица со слезами на глазах.

Кстати, в 2021 году Селин Дион уже откладывала концерты в Лас-Вегасе из-за "мышечных спазмов" и очень извинялась, что подводит команду и разочаровывает фанов. В январе этого года она вообще отменила все концерты на март и апрель из-за плохого самочувствия.

Напомним, в 2014 году Селин Дион уже откладывала карьеру. Однако тогда болела не она, а ее муж Рене Анжелил. Он умер в 2016 году от рака горла, а смерть брата Дэниеля вдребезги разбила певицу. Тот ушел через два дня после Рене.

На большую сцену Селин Дион вернулась только в 2019 году с альбомом Courage. В него вошли хиты с австралийкой Sia, британцем Сэмом Смитом и обладателем Грэмми Дэвидом Гетта.