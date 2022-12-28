Вечера без света часто бывают даже романтичными. Украинцы стараются во всем находить позитив, потому не падают духом и радуются каждому моменту.

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Леся Никитюк об отключении света

Блоггерка опубликовала стильные фото, сделанные в лифте. В настоящее время поездки в лифте это своеобразная роскошь и опасность, поскольку аварийные отключения света могут быть в любое время. Леся показала трендовые зимние аутфиты, прически, похвасталась макияжем. В посте девушка рассказала, какие привычки у нее выработались при отключении света.

В лифте очень приятно ехать на 15-й этаж. А когда это 2 раза в неделю – то просто невероятное наслаждение. Света нет, а ты все равно тычешь и щелкаешь на выключатель, когда заходишь в туалет. А когда свет появляется, ты подсвечиваешь фонариком с телефона, потому что забываешь, что он есть,

– написала Никитюк под фото.



Леся Никитюк в лифте / Фото из инстаграмма ведущей



Леся Никитюк в лифте / Фото из инстаграмма ведущей