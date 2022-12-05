В прошлом году танцор Евгений получил серьезные травмы – у него произошло кровоизлияние в мозг и, как следствие, запятая. 16 августа парень пришел в себя и начал лечение. Через год и четыре месяца он вернулся на сцене к любимой коллеге Наде.

К слову Кровоизлияние в мозг и кома: танцора Нади Дорофеевой жестоко избили в Киеве

Привет"бичез", я вернулся. 1 год 4 месяца 2 дня. Именно столько времени я скучал по своим котикам и сцене. Спасибо ВСУ, что имеем возможность жить, танцевать, работать и радоваться таким прекрасным моментам нашей жизни,

– написал Евгений и прикрепил несколько фото из выступления с Надей 2 декабря.

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Поклонники танцора обрадовались новости и написали много слов поддержки, среди них – сама Надя и Саба Мусина. Известно, что парень с другими танцовщиками балета принимал участие в благотворительном концерте DOROFEEVA в Stereo Plaza. Исполнительница спела в дуэте с Позитивом, презентовала новые песни, пригласила особых гостей и собирала средства на восстановление разрушенных домов украинцев.

После жестокого избиения мужчинами в Киеве Женя рассказал, что нарисовал картину. В нее он вложил все эмоции и боль, "свалившиеся на его голову". Нападающим тогда оказался работник Управления государственной охраны, которого сразу отстранили от работы, а впоследствии вообще уволили. Ему грозило от 5 до 8 лет лишения свободы.