В этом году зимние праздники для украинцев горький привкус войны и тревог. Но все помнят, что жизнь продолжается. Украинские звезды доказывают это, украшая новогодних и рождественских красоток, сообщает 24 канал.

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Светлана Тарабарова

Артистка показала трогательное видео, как ставила и украшала елку с детьми. Она подчеркнула, что с семьей будет иметь эту праздничную атмосферу и магию Рождества благодаря ВСУ.

МамаРика

Певица MamaRika вместе с мужем Сергеем Середой и сыном также решили украсить елку в канун Рождества. В праздничный день она пожелала миру каждой семье.

Григорий Решетник

Семья Решетников украсила елку в канун Дня Святого Николая, чтобы поставить подарки. Но Россия и здесь пыталась испортить праздничное настроение – к утру 19 декабря Киевщину атаковали "шахидами". Но Григорий Решетник рассказал, что даже эти 18 часов без воды, света и тепла не отразились на улыбках сыновей.



Решетник с сыновьями / Фото из инстаграма Решетника

Катя Осадчая

Телеведущая объясняла, что хочет подарить детям праздник – на днях украсила елку с мужем и детьми. "Елке быть, несмотря ни на что! Николаю быть, несмотря ни на что! Победе быть!".

Даша Квиткова

Блогерша показала видео, как проводила время вдвоем с сыном на фоне блестящей гирляндами елки.

Маша Ефросинина

Похоже, телеведущая в этом году не поставила елки. Но все равно украсила дом к Рождеству – зажгла свечи и показала оленя, сделанного из елочных веток.



Маша с сыном / Фото с инстаграма звезды