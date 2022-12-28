Поки знаменитості налаштовуються на святковий настрій, створюють вдома затишну атмосферу, щоб хоч трішки відчути новорічні свята, Андрій Бєдняков відправився до лікарні.
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Андрій Бєдняков травмував ногу
В інстаграм-сторіс ведучий поширив кілька кадрів, якими повідомив, що травмував ногу. Судячи з підпису світлин, Андрій отримав травму під час заняття спортом. Але не зазначив, яким саме. На правій нозі величезний набряк.
Спорт – це зло. Моя експертна думка,
– жартома написав Бєдняков.
Андрій Бєдняков травмував ногу / Скриншот інстаграм-сторіс ведучого
На наступному фото видно, що Андрієві наклали гіпс. Але він не втрачає оптимізму та продовжує жартувати: "Беріть маркери, будете розписувати".
Андрій Бєдняков травмував ногу / Скриншот інстаграм-сторіс ведучого
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