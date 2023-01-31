Украинский ведущий Андрей Бедняков иногда продолжает обращаться к российским подписчикам в своих сообщениях. Он сделал это в новом сообщении, показав фото из Мариуполя.

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Андрей Бедняков показал фото из Мариуполя

Шоумен опубликовал кадр разрушенной многоэтажки. Но это фото не похоже на другие – от дома осталась лишь часть высокого подъезда, который выглядит как памятник. С оригинальным предложением к ним Андрей обратился к россиянам.

Русские, вы ведь любите всевозможные памятники. Предложение: не стоит до конца разрушать этот дом. Оставьте его следующим. Оградите его. Произведите большую табличку и напишите на табличке "русский мир". Нагоните десятки автобусов из Ростова с флагами (как в Донецке в 2014). Сделайте торжественное открытие,

– написал Бедняков.



Руины в Мариуполе / Фото из инстаграма Андрея Беднякова

"И, вместо ленты, перережьте единственную извилину Кучери. Позовите Лепса. Он споет. Все равно издалека подумает, что это бутылка. И пусть каждый, кто хочет и ждет этого "мира" у себя в городе – видит и вспоминает этот памятник".

Для украинцев ведущий добавил, что многие уже видели это символическое фото. Он добавил, что Мариуполь – это сильный город, который "еще даст вам (россиянам – Showbiz) п**ды".

Предыдущие посты Беднякова о Мариуполе

Андрей Бедняков – уроженец Мариуполя, поэтому для него оккупация и разрушение города – очень болезненная тема. Он часто и активно освещает ее в инстагрмме.