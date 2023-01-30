Герой Украины Дмитрий Павлычко умер на 94 году жизни 29 января. На болезненную утрату отреагировала Тина Кароль в инстаграмм-сториз.
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Тина Кароль отреагировала на смерть Павлычко
Исполнительница опубликовала новость о смерти украинского поэта и общественно-политического деятеля. Она вспомнила, как с разрешения Дмитрия Павлычко пела песню "Два кольори" – это стихотворение Героя Украины, которое поставили на музыку.
Это было за честь петь эту песню с вашего позволения. Вечная память. Эта песня объединяет украинцев от первого аккорда, и это наш гимн,
– подчеркнула Тина Кароль.
Тина о смерти Дмитрия Павлычко / Фото с инстаграм-сториз
Артистка также опубликовала с, вероятно, благотворительного концерта, где пела "Два кольори", а ей во весь голос подпевала публика. Тина Кароль импровизировала и придумала новые строки: "Блакитне – то любов, а жовте – то життя".
Тина Кароль – "Два кольори": видео
Умер Дмитрий Павлычко: главное
- Глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский сообщил о смерти писателя 29 января, в воскресенье. Сейчас дата и место прощания с Героем Украины неизвестны.
- Дмитрий Павлычко в первую очередь запомнился как поэт и творческая личность. Его самое известное стихотворение "Два кольори" было положено на музыку – песню исполняли артисты от Анатолия Мокренка и Василия Зинченко до Оксаны Мухи и Олега Скрипки.
- Также Дмитрий Павлычко активно участвовал в политической и гражданской жизни Украины. Он является основателем Народного Руха Украины и Демократической партии Украины, один из авторов Декларации о государственном суверенитете, провозглашенной Верховной Радой УССР. Спустя год он стал одним из соавторов Акта провозглашения Независимости. Дмитрий Павлычко трижды избирался депутатом ВР.