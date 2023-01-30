Герой Украины Дмитрий Павлычко умер на 94 году жизни 29 января. На болезненную утрату отреагировала Тина Кароль в инстаграмм-сториз.

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Тина Кароль отреагировала на смерть Павлычко

Исполнительница опубликовала новость о смерти украинского поэта и общественно-политического деятеля. Она вспомнила, как с разрешения Дмитрия Павлычко пела песню "Два кольори" – это стихотворение Героя Украины, которое поставили на музыку.

Это было за честь петь эту песню с вашего позволения. Вечная память. Эта песня объединяет украинцев от первого аккорда, и это наш гимн,

– подчеркнула Тина Кароль.



Тина о смерти Дмитрия Павлычко / Фото с инстаграм-сториз

Артистка также опубликовала с, вероятно, благотворительного концерта, где пела "Два кольори", а ей во весь голос подпевала публика. Тина Кароль импровизировала и придумала новые строки: "Блакитне – то любов, а жовте – то життя".

Тина Кароль – "Два кольори": видео

Умер Дмитрий Павлычко: главное