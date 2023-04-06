Скоро приеду: Андрей Бедняков трепетно обратился к маме в годовщину ее смерти в Мариуполе

Ровно год назад, 6 апреля 2022 года, Андрей Бедняков сообщил о смерти мамы Валентины Николаевны. Она умерла в Мариуполе во время оккупации, а была похоронена на временно неподконтрольной Украине территории.

Андрей Бедняков часто вспоминал маму в интервью и даже поздравлял ее с днем рождения, а в годовщину смерти щемяще пообещал, что скоро приедет.

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Андрей Бедняков обратился к маме в годовщину ее смерти

Год прошел. Не переживай, я поел, моя куртка прикрывает попу, и я в шапке. Люблю тебя, мама. Скоро приеду. Чуть не забыл. У тебя есть еще один внук, Валентина Николаевна,

– с любовью написал Андрей Бедняков.

О внуке он добавил, потому что сына Остапа его жена Настя Короткая родила в октябре 2022 года, когда мамы уже не было. Примечательно, что ведущий закрыл комментарии к посту о маме, ведь после ее смерти россияне злорадствовали и цинично писали: "Наказал тебя Бог, Андрюша".

Кроме того, в инстаграм-сторис Бедняков посоветовал подписчикам прямо сейчас набрать маму, ведь потом может быть поздно: "Позвоните маме. Поблагодарите и скажите, что вы ее любите".

Мама Андрея Беднякова с его дочерью Ксенией / Фото из инстаграма ведущего