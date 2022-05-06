Родной город Андрея Беднякова – Мариуполь. Там война застала его маму и сестру, которые более 2 недель не выходили на связь.

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Андрей Бедняков о сестре, которая была в Мариуполе

Телеведущий считает, что в Мариуполе еще хуже ситуация, чем в Буче. Он признался, что его сестра видела мёртвые тела на улицах, однако об этом они не говорили.

Да, она видела, это 100 процентов, но мы на эту тему не разговаривали. Разговаривали максимум полторы минуты с ней, и когда у тебя есть полторы минуты, ты понимаешь, что в любой момент может оборваться связь, не хочется вообще об этом говорить,

– поделился Бедняков.

"Мы не говорили о войне, только об друг друге, как чувствуешь себя, все ли хорошо, все ли есть, вы поели, смогли ли наконец где-то помыться, есть у вас что пить – это самое главное. Потому что они не пили ничего, сливали воду из батарей, этот снег использовали, чтобы растопить и приготовить себе еду. Поэтому эти вопросы насущны, о войне не разговаривали с ней. Она пережила такой стресс, такой ужас, что я не хочу говорить об этом вообще", – добавил он.

Андрей Бедняков согласился, что в Мариуполе ездят машины с громкоговорителями, по которым "вещают" российскую пропаганду. Людям рассказывают и о том, что украинских городов вроде бы нет.

Она не знала, что у меня, думала, что Киева уже нет, что со мной, что с Украиной, где я вообще как моя семья. Только об этом думала. Там очень много людей, которые пришли на нашу территорию, громко разговаривали, чтобы другие это слышали и знали. Ибо люди без информации, не понимали, почему верить, что происходит,

– заметил ведущий.

Напомним, 22 марта Андрей Бедняков впервые созвонился с родными. А уже 4 апреля им удалось выехать из Мариуполя.

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